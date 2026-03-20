Atripalda ricorda Armando Rotondi: a 40 anni dalla scomparsa domani una messa in suo onore

Pubblicato in data: 20/3/2026 alle ore:14:32 • Categoria: Cronaca •

A quarant’anni dalla scomparsa di Armando Rotondi, l’onorevole Gianfranco Rotondi ricorda il padre con un messaggio carico di affetto e memoria. «Era l’8 marzo del 1986 quando moriva mio padre – scrive – artista, insegnante e studioso di architettura». Una figura poliedrica, segnata anche dall’esperienza della guerra: «Oggi diremmo anche un patriota: partì volontario per la campagna di Russia, ebbe la fortuna di tornare, ma ne rimase segnato per sempre». Per commemorarlo sarà celebrata una messa sabato 21 marzo alle ore 18.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in via Salita Palazzo ad Atripalda. «Lo ricorderemo nella sua Atripalda – aggiunge Rotondi – e attraverso le sue opere: un artista sa trasformare anche un anniversario in un momento di allegra commozione».

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