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Dialogo con la giornalista Cecilia Sala alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda

Pubblicato in data: 20/3/2026 alle ore:13:33 • Categoria: Cultura

Sabato 28 marzo, dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda, Cecilia Sala presenterà il suo ultimo volume “I figli dell’odio”.

Classe 1995, Sala è autrice di reportage dall’estero, in particolare nei Paesi dell’America Latina e in Medio Oriente. Nel 2020 pubblica il podcast “Polvere”, contro inchiesta in otto puntate sul caso dell’omicidio di Marta Russo. In pochi mesi, complice il successo del podcast, l’inchiesta diviene un libro. Nel 2021 è inviata a Kabul e racconta la caduta dell’Afghanistan in mano ai talebani. Nel 2022 è la prima inviata italiana in Ucraina e racconta ogni giorno attraverso il podcast “Stories” di Chora Media la vita sotto le bombe e nel 2023 pubblica il reportage “L’incendio”.

L’autrice dialogherà con Stefano Iannaccone, giornalista e firma del quotidiano “Domani” per le sezioni Politica ed Economia.

L’incontro, organizzato dal Comune di Atripalda, nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca”, con la collaborazione del Forum dei Giovani di Atripalda, sarà un’occasione di approfondimento sui temi dell’attualità internazionale.

L’ingresso è libero e gratuito.

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