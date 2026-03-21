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Allerta Epatite A in Campania: aumentano i casi, l’Asl Avellino invita alla prevenzione

Pubblicato in data: 21/3/2026 alle ore:09:51 • Categoria: Cronaca

L’attenzione resta alta in Campania per l’aumento dei casi di Epatite A segnalato dall’Asl Avellino, che ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza con alcune semplici ma fondamentali regole igieniche per limitare il contagio. Si tratta di un’infezione virale del fegato che si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, spesso attraverso alimenti o acqua contaminati.

L’azienda sanitaria sottolinea l’importanza della prevenzione quotidiana, a partire dall’igiene personale. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone rappresenta la prima e più efficace barriera contro il virus, soprattutto prima di mangiare o di cucinare e dopo aver utilizzato i servizi igienici.

Particolare attenzione va posta anche all’alimentazione. L’Asl raccomanda di evitare il consumo di frutti di mare crudi o poco cotti, come cozze e vongole, spesso associati alla trasmissione del virus. È fondamentale cuocerli adeguatamente, per almeno quattro minuti dopo l’ebollizione e mantenendo il coperchio chiuso, così da garantire l’eliminazione di eventuali agenti patogeni.

Altro punto cruciale riguarda l’acqua e gli alimenti freschi: è necessario consumare esclusivamente acqua potabile e lavare con cura frutta e verdura sotto acqua corrente prima del consumo.

L’invito dell’Asl Avellino è alla responsabilità individuale e collettiva: adottare comportamenti corretti può ridurre significativamente il rischio di contagio e contribuire a contenere la diffusione dell’infezione sul territorio. La situazione è monitorata costantemente, ma la collaborazione dei cittadini resta un elemento chiave per la tutela della salute pubblica.

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