Referendum sulla Giustizia, urne aperte il 22 e 23 marzo: guida al voto

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma della magistratura, nota come legge Nordio, dal nome del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Si tratta di un passaggio cruciale che darà ai cittadini la possibilità di confermare o respingere una modifica rilevante dell’ordinamento giudiziario.

Il quesito

Gli elettori dovranno esprimersi sul seguente quesito:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.

La riforma introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, prevede la creazione di due distinti Csm (Consigli superiori della magistratura) e istituisce una nuova Alta Corte disciplinare.

Quando si vota

I seggi saranno aperti:

domenica 22 marzo dalle 7:00 alle 23:00

lunedì 23 marzo dalle 7:00 alle 15:00

Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio.

Come si vota

Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa la casella:

SÌ, per confermare la riforma

NO, per respingerla

Essendo un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza.

Dove si vota e cosa serve

Per votare è necessario recarsi nel proprio seggio elettorale, indicato sulla tessera elettorale, muniti di:

tessera elettorale

documento di identità valido

In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne un duplicato o un attestato sostitutivo presso gli uffici comunali o la Direzione Servizi Elettorali, anche nei giorni del voto.

Un appuntamento importante per il sistema giudiziario italiano, che chiama i cittadini a esprimersi direttamente su una riforma destinata a incidere profondamente sull’equilibrio tra magistratura e istituzioni.