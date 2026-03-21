Serata evento al DelMauro: l’Unicusano Avellino Basket attende Cento per proseguire la corsa

Dopo il recupero del match disputato contro Rieti la scorsa settimana, l’Unicusano Avellino Basketritorna a giocare in casa per il trentunesimo turno della Serie A2 OldWildWest. Palla a due alle 20.30 contro la Sella Cento di coach Emanuele Di Paolantonio. Gli emiliani hanno vinto una sola partita negli ultimi 9 incontri. Un momento difficile, che si è amplificato con la sconfitta patita nel match di recupero contro la Fortitudo Bolognadi mercoledì 11 marzo. Avellino, invece, ha calato il pokerissimo battendo Rieti con il punteggio di 86-71 e vuole continuare la rincorsa play-off.

Avellino deve far valere la legge del PalaDelMauro, il campo biancoverde deve restare inviolato per proseguire la corsa verso il miglior posizionamento. Il team di coach Gennaro Di Carloall’andata subì il primo stop della nuova gestione, una gara nella quale Cento sfoggiò una prestazione balistica importante e di precisione chirurgica. Proveranno a ripetersi gli uomini di Di Paolantonio, che hanno in Gabe Devoe e Davis i giocatori guida. Il primo obiettivo degli irpini sarà togliere alla formazione ospite il gioco in campo aperto. I biancorossi preferiscono giocare ad alti possessi e nei primi secondi dell’azione, Avellino dovrà avere la pazienza di difendere duro per tutti i 24’’ secondi. La sfida nella sfida è certamente rappresentata da Lewis contro Davis, due giocatori che danno equilibrio con l’americano di Cento a rappresentare spesso un enigma per gli avversari.

L’AVVERSARIO

Coach Di Paolantonio oltre ai due americani può contare sull’esperienza e le giocate di Montano, un fattore all’andata, sull’energia sotto canestro di Abdel Fall. In crescita ci sono anche giocatori giovani come Berdini. L’asse portante della squadra centese è costituito dalla trio Montano-Gaboe-Davis. Giocano il maggior numero dei possessi, sono giocatori ben messi assieme. La bravura di Davis è rappresentata dalla capacità di andare a giocare in avvicinamento a canestro, così come lontano dal ferro. È in possesso di un ottimo tiro dalla lunga distanza. Sono una squadra di energia, vanno tutti a rimbalzo e provano ad aiutarsi.

I NUMERI

Federico Mussini è a a 16 punti dal raggiungere quota 1000 con l’Avellino Basket, traguardo già tagliato in maglia biancoverde da Jaren Lewsi. Gli irpini realizzano 81.5 punti di media.

Cento è squadra da 77.3 punti per partita, che tira con il 31.0% da lunga distanza. I migliori realizzatori sono Davis IV e Devoe rispettivamente con 19.7 punti per gare e 14.4.

L’INIZIATIVA

Dalle 18.30 l’evento Cucina Titanica Aggregativaorganizzato con il Gruppo Galdieri Auto in collaborazione con Halley Campania e Polilop. Manifestazione a sostegno della XII Edizione della Camminata Rosa. Nel corso della serata anche la prestazione dell’artista Agostino Penna, che intonerà l’Inno Nazionale italiano in apertura del match.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 20.20. Differita Sportchannel214

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Fianco, Donati, Pini, Pullazi, Dell’Agnello, Fresno

Coach: Di Carlo

SELLA CENTO

Berdini, Davis IV, Montano, Devoe, Fall, Conti, Moretti, Tanfoglio, Tiberti, Arletti, Piazzi, Guerrieri

All. Di Paolantonio

ARBITRI

Roberto Radaelli di Porto Empedocle, Alessandro Tirozzi di Bologna, Mauro Davide Barbieri di Roma