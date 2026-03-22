  
domenica 22 marzo 2026
Flash news:   Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 19 ad Atripalda è pari al 36,14% Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1 Urne aperte da questa mattina per il Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 12 ad Atripalda è pari all’11,34% Maratona al DelMauro: l’Unicusano Avellino Basket batte Cento dopo due overtime La Scandone Avellino espugna Cagliari Referendum sulla Giustizia, urne aperte il 22 e 23 marzo: guida al voto Serata evento al DelMauro: l’Unicusano Avellino Basket attende Cento per proseguire la corsa Allerta Epatite A in Campania: aumentano i casi, l’Asl Avellino invita alla prevenzione Atripalda ricorda Armando Rotondi: a 40 anni dalla scomparsa domani una messa in suo onore Atripalda in lutto per la scomparsa dell’ex assessore al Commercio Vittorio Maietta

Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1

Pubblicato in data: 22/3/2026 alle ore:19:10 • Categoria: Avellino Calcio

Si interrompe la striscia positiva dell’US Avellino 1912, che dopo tre successi consecutivi cade sul campo della Sampdoria con il punteggio di 2-1.

A decidere il match le reti di Brunori e Palma per i blucerchiati, mentre per i biancoverdi non basta il gol di Biasci. Una battuta d’arresto che frena il momento positivo degli irpini, chiamati ora a ripartire già dal prossimo impegno a Palermo.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *