Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1

Pubblicato in data: 22/3/2026 alle ore:19:10 • Categoria: Avellino Calcio •

Si interrompe la striscia positiva dell’US Avellino 1912, che dopo tre successi consecutivi cade sul campo della Sampdoria con il punteggio di 2-1. A decidere il match le reti di Brunori e Palma per i blucerchiati, mentre per i biancoverdi non basta il gol di Biasci. Una battuta d’arresto che frena il momento positivo degli irpini, chiamati ora a ripartire già dal prossimo impegno a Palermo.

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