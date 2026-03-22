Maratona al DelMauro: l’Unicusano Avellino Basket batte Cento dopo due overtime

L’Unicusano Avellino Basket nella maratona del PalaDelMauro ha superato la Sella Benedetto XIV Cento 98-94 dopo ben due tempi supplementari. Un primo tempo in cui le squadre si sono divise il palcoscenico, mentre nel secondo si sono date battaglia rispondendo colpo su colpo. Nei due supplementari è emersa anche la stanchezza, alla fine Avellino l’ha spuntata con l’esperienza e la qualità dei suoi giocatori. Quattro uomini in doppia cifra, con Mussini ad essere il miglior realizzatore con 19 punti.

“La partita oggi ha detto tante cose, si è vinto dopo cinquanta minuti – ha affermato Di Carlo – Prima della gara ho detto alla squadra che tutti, oggi, si sarebbero aspettati di vincere, ma sapevamo sarebbe stato difficile affrontare una squadra di questo tipo. La vittoria di stasera è importantissima, bravi i ragazzi che hanno mostrato la capacità di soffrire, ma ci deve essere da insegnamento”. Mercoledì si torna in campo, nel turno infrasettimanale, per affrontare la Pallacanestro Forlì.

PRIMO QUARTO

Parte forte Avellino che prova ad aggredire la partita con un 7-2 iniziale. Cento replica con i doppi possessi ed un Falll attivo a rimbalzo per il 7-5. La partita ad alti possessi sembra favorire Cento. Mussini con sei punti di fila e Dell’Agnello è Grande l’Unicusano tocca il +10 (21-11). Il quarto termina con gli irpini avanti 30-18.

SECONDO QUARTO

Cento prova a difendere meglio e con un break di 2-11 trova il 32-29. A svegliare Avellino è Mussini che con il quindicesimo punto scollinando quota 1000. Cento, però, è più reattiva e si porta a condurre con il punteggio di 36-45. Un vantaggio che la Sella manterrà a fine primo tempo andando al riposo sul 41-50

TERZO QUARTO

L’avvio di secondo tempo vede sempre Cento a condurre sul 47-58 con la tripla di Conti. Un parziale di 10-1 riporta Avellino sul 57-59. Il quarto termina 59-61.

QUARTO QUARTO

L’Unicusano insegue gli ospiti, che giocano con fiducia. Il punteggio cambia con le squadre che, colpo su colpo, si rispondono. Poi c’è il Grande moments, 4 triple di fila per il 77-74. A portare la gara ai supplementari è una tripla di Devoe sul 79-79 pari.

OVERTIME

Avellino riparte con l’attaccare il post basso con Dell’Agnello, ma dai rimbalzi offensivi Cento continua a trovare linfa vitale. La partita noni si sblocca e termina sull’89-89. Al secondo overtime squadre visibilmente stanche e tanti errori. Grande porta Avellino sul 97-94 con una tripla, mentre dall’altra parte sull’ultimo possesso Devoe sbaglia ed Avellino porta a casa il successo.

Unicusano Avellino Basket – Sella Cento 98-94 (30-18, 11-32, 18-11, 20-18, 19-15)

Unicusano Avellino Basket: Federico Mussini 19 (5/9, 3/7), Alessandro Grande 18 (0/2, 6/11), Jaren Lewis 16 (3/9, 0/3), Giacomo Dell’agnello 14 (7/10, 0/0), John watson Chandler iii 9 (3/5, 1/5), Giovanni Pini 8 (2/4, 1/1), Andrea Zerini 6 (2/3, 0/0), Lucas Fresno 6 (0/0, 2/3), Rei Pullazi 2 (1/3, 0/1), Mikk Jurkatamm 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0), Leonardo Spagnoli 0 (0/0, 0/0)

Coach: Di Carlo

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Jaren Lewis 10) – Assist: 26 (Alessandro Grande 6)

Sella Cento: Gabe Devoe 34 (8/10, 3/7), Luca Conti 19 (2/3, 3/5), Stacy Davis iv 10 (2/5, 1/11), Abdel Fall 8 (1/1, 1/2), Edoardo Tiberti 8 (4/5, 0/0), Matteo Montano 8 (0/1, 2/5), Gianmarco Arletti 4 (2/2, 0/1), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/7), Nicolas Tanfoglio 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0)

Coach: Di Paolantonio

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Stacy Davis iv 7) – Assist: 20 (Gabe Devoe, Stacy Davis iv 6)

ARBITRI

Roberto Radaelli di Porto Empedocle, Alessandro Tirozzi di Bologna, Mauro Davide Barbieri di Roma