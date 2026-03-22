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Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 19 ad Atripalda è pari al 36,14%

Pubblicato in data: 22/3/2026 alle ore:19:18 • Categoria: Politica

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni.

Dopo la rilevazione delle ore 12, che aveva fatto segnare un’affluenza del 14,9%, i nuovi dati diffusi dal Ministero dell’Interno italiano alle 19 indicano una partecipazione oltre il 38% su scala nazionale. Un dato in crescita che conferma un andamento sostenuto rispetto alle precedenti consultazioni referendarie.

Il referendum confermativo, o costituzionale, non prevede il raggiungimento di un quorum: per la validità del voto è infatti sufficiente la maggioranza dei voti espressi. In caso di vittoria del “Sì”, la riforma della giustizia sarà confermata e il Presidente della Repubblica procederà alla promulgazione della legge costituzionale, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se invece prevarrà il “No”, la riforma approvata dal Parlamento non entrerà in vigore.

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