Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 19 ad Atripalda è pari al 36,14%Pubblicato in data: 22/3/2026 alle ore:19:18 • Categoria: Politica •
Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni.
Dopo la rilevazione delle ore 12, che aveva fatto segnare un’affluenza del 14,9%, i nuovi dati diffusi dal Ministero dell’Interno italiano alle 19 indicano una partecipazione oltre il 38% su scala nazionale. Un dato in crescita che conferma un andamento sostenuto rispetto alle precedenti consultazioni referendarie.
Il referendum confermativo, o costituzionale, non prevede il raggiungimento di un quorum: per la validità del voto è infatti sufficiente la maggioranza dei voti espressi. In caso di vittoria del “Sì”, la riforma della giustizia sarà confermata e il Presidente della Repubblica procederà alla promulgazione della legge costituzionale, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se invece prevarrà il “No”, la riforma approvata dal Parlamento non entrerà in vigore.
Lascia un commento