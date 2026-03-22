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Urne aperte da questa mattina per il Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 12 ad Atripalda è pari all’11,34%

Pubblicato in data: 22/3/2026 alle ore:15:33 • Categoria: Politica

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni.

Alle ore 12, i dati diffusi dal Ministero dell’Interno italiano, relativi alla totalità delle circa 61mila sezioni, indicano un’affluenza del 14,9%, in aumento rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora si registrava il 12,2%. In quell’occasione, la partecipazione finale si attestò al 53,8%.

Quello rilevato oggi a mezzogiorno rappresenta, in termini assoluti, il dato più alto di affluenza alla stessa ora tra le precedenti consultazioni referendarie svolte su due giorni. La prossima rilevazione è prevista alle 19.

Il referendum confermativo, o costituzionale, non prevede il raggiungimento di un quorum: per la validità del voto è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. In caso di vittoria del “Sì”, la riforma della giustizia sarà confermata e il Presidente della Repubblica procederà alla promulgazione della legge costituzionale, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se invece prevarrà il “No”, la riforma approvata dal Parlamento non entrerà in vigore.

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