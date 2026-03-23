  
luned� 23 marzo 2026
Flash news:   Referendum sulla Giustizia, bocciata la riforma: vince il No. I risultati ad Atripalda Referendum sulla Giustizia, bocciata la riforma: vince il No Urne chiuse per il Referendum sulla Giustizia: al via lo spoglio. L’affluenza ad Atripalda è stata pari al 56,24% Grande partecipazione ed entusiasmo al Player Clinic della Scandone Avellino Assoluzione in Appello di una coppia di atripaldesi accusati di aver realizzato abusi edilizi Innovazione e digitale nella PA: il Comune di Atripalda ottiene i fondi europei per il progetto formativo “BIM4PA” Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 19 ad Atripalda è pari al 36,14% Avellino, stop dopo tre vittorie: la Sampdoria si impone 2-1 Urne aperte da questa mattina per il Referendum sulla Giustizia: l’affluenza delle 12 ad Atripalda è pari all’11,34% Maratona al DelMauro: l’Unicusano Avellino Basket batte Cento dopo due overtime

Innovazione e digitale nella PA: il Comune di Atripalda ottiene i fondi europei per il progetto formativo “BIM4PA”

Pubblicato in data: 23/3/2026 alle ore:14:57 • Categoria: Comune

Il Comune di Atripalda, in qualità di ente capofila, annuncia ufficialmente lottenimento di un importante finanziamento europeo legato ai fondi NextGenerationEU, nellambito dellavviso PerForma PA. Limporto, pari a 19.296,72 , darà vita al progetto BIM4PA Innovazione Digitale per la Gestione del Patrimonio Pubblico, un percorso formativo allavanguardia destinato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sarà condotto da Formedil Avellino.

Il progetto mira a colmare il divario tecnologico e ad aggiornare le competenze tecniche dei dipendenti pubblici, formando nuove figure professionali qualificate come il BIM Specialist (Building Information Modeling).

Liniziativa coinvolgerà un totale di 46 dipendenti pubblici appartenenti a sei diverse amministrazioni comunali del territorio, così ripartiti:

Avellino: 26 dipendenti
Atripalda: 7 dipendenti
Aiello: 5 dipendenti
Montoro: 5 dipendenti
Contrada: 2 dipendenti
Sorbo Serpico: 1 dipendente

Dal punto di vista operativo, la didattica sarà strutturata in 4 edizioni da 24 ore ciascuna, garantendo così una copertura formativa approfondita e flessibile.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Atripalda, lAvv. Paolo Spagnuolo, che ha commentato le prossime fasi operative: «Come ente capofila, abbiamo il piacere di comunicare che il progetto ha ufficialmente ottenuto il finanziamento. Ora restiamo in attesa dellinvio dellatto dobbligo da parte del Formez per procedere con gli adempimenti successivi e definire a breve orari e modalità di erogazione insieme al partner prescelto».

Il ruolo della formazione specialistica è stato sottolineato da Antonio Prudente, Presidente di Formedil Avellino, partner tecnico delliniziativa: «Il Building Information Modeling rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per innovare la gestione e la programmazione delle opere pubbliche. Con questo progetto vogliamo contribuire ad accrescere le competenze digitali del personale tecnico-amministrativo degli enti locali, formando figure specialistiche come il BIM Specialist. Per Formedil Avellino è unopportunità significativa per mettere a disposizione del territorio la consolidata esperienza maturata nella formazione nel settore delle costruzioni, per accompagnare concretamente i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *