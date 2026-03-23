Referendum sulla Giustizia, bocciata la riforma: vince il No. I risultati ad Atripalda

Pubblicato in data: 23/3/2026 alle ore:18:29 • Categoria: Politica •

Referendum sulla Giustizia, bocciata la riforma: vince il No. I risultati ad Atripalda

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.