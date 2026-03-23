Referendum sulla Giustizia, bocciata la riforma: vince il No

Pubblicato in data: 23/3/2026 alle ore:16:34 • Categoria: Politica •

La riforma costituzionale sulla giustizia promossa dal governo Meloni è stata respinta dagli elettori. Secondo le proiezioni aggiornate alle ore 16, elaborate su un campione significativo di sezioni già scrutinate, il No si attesta al 54%, mentre il Sì si ferma al 46%. La proposta di modifica costituzionale — che prevedeva, tra i punti principali, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la scissione del Csm in due distinti organi e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare — non entrerà dunque in vigore.

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