Urne chiuse per il Referendum sulla Giustizia: al via lo spoglio. L’affluenza ad Atripalda è stata pari al 56,24%

Pubblicato in data: 23/3/2026 alle ore:15:12 • Categoria: Politica •

Si sono chiuse alle ore 15 le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Subito dopo è iniziato lo spoglio delle schede per determinare l’esito della consultazione. Secondo i primi exit poll diffusi da Opinio Rai, il No risulta in leggero vantaggio, attestandosi tra il 49% e il 53%, mentre il Sì si colloca tra il 47% e il 51%. Per quanto riguarda l’affluenza, nella giornata di ieri – con seggi aperti dalle 7 alle 23 – si è registrato un dato pari al 46,07%.

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