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Bando per il bar al Parco delle Acacie: al via la gara pubblica

Pubblicato in data: 24/3/2026 alle ore:15:38 • Categoria: Comune

Il Comune di Atripalda lancia un avviso pubblico per l’affidamento in locazione di un locale commerciale destinato a bar all’interno del Parco delle Acacie. L’iniziativa, che punta a riqualificare e valorizzare uno spazio da tempo inutilizzato, trae origine dalla delibera di Giunta comunale n. 16 del 5 febbraio 2026, con cui l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha dato indirizzo agli uffici di avviare la procedura.

Il bando prevede una procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. L’immobile, situato in via Ferrovia all’interno del Parco delle Acacie, è composto da un locale di circa 63 metri quadrati con servizi, oltre a un’area esterna recintata di circa 320 metri quadrati.

La durata del contratto è fissata in sei anni, con possibilità di proroga per ulteriori sei. Il canone annuo posto a base di gara è di 6mila euro, su cui i concorrenti potranno offrire un rialzo.

Possono partecipare operatori economici, associazioni ed enti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande e privi di cause ostative nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Le offerte dovranno pervenire al Comune entro le ore 9 del 17 aprile 2026, mentre l’apertura dei plichi è prevista in seduta pubblica il 20 aprile.

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