Mercato Nero: Arte, Danza, Musica e Liscio nel weekend ad Atripalda

Il Mercato Nero di Atripalda ospita questo fine settimana due serate che mescolano performance d’arte contemporanea, musica dal vivo e una balera moderna. Due eventi distinti e complementari, uniti dalla stessa filosofia: abbattere la distanza tra artista e pubblico, tra palco e platea, tra passato e presente.

27.03 – TRE CORPI IN UN ACQUARIO

Giovedì 27 marzo 2026 | dalle 20:30 | Ingresso libero

Il Circolo dei Confusi del Mercato Nero si trasforma in un acquario creativo: uno spazio chiuso, isolato, dove l’arte non viene eseguita ma semplicemente accade. Al centro della performance troviamo Alessandra Guerra (danza) e Marco Cucciniello aka LUCIO_ (musiche): lei abiterà lo spazio attraverso il movimento, lui darà voce al luogo con le sue architetture sonore.

Le pareti del Circolo diventeranno una tela: un paesaggio d’immagini verrà proiettato in tempo reale, riprendendo e rielaborando la coreografia in un riverbero digitale delle azioni dei performer. Per tutta la durata dell’evento, il Circolo resterà chiuso al pubblico e fruibile solo attraverso le vetrate. Gli artisti non si esibiscono per qualcuno, ma abitano il luogo in totale libertà, seguendo il flusso della propria ricerca.

Al termine della performance, l’acquario subirà una decompressione: gli artisti usciranno e il pubblico potrà entrare, immergersi nell’ambiente e viverlo dall’interno. Una o due camere fisse documenteranno l’intero processo.

Crew Danza: Alessandra Guerra Musiche: Marco Cucciniello aka LUCIO_ Foto, video e gestione: Gaia Troisi Supporto foto, video e installazione: Stefano Bergamino

28.03 — LISCIO

Una balera moderna

Sabato 28 marzo 2026 | dalle 20:00 | Contributo 10 euro con calice di vino – Prenotazione consigliata qui →https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlQP5SQHmn_ymPRAysRYEkqmyWGBF-ohpWJlbIkF3e9gYT2A/viewform

L’accesso è riservato ai soci ARCI. Tessera sottoscrivibile in loco a 5 euro.

LISCIO non è una ricostruzione folkloristica. Non è travestimento vintage. Non è ironia nostalgica. È un ritmo che non ha mai smesso di esistere. È la scelta di rallentare quando tutto accelera. Nessun palco, nessuna distanza, nessuna separazione tra performer e pubblico. Solo movimento condiviso.

La piccola, grande festa di primavera del Mercato Nero riunisce tre proposte distinte per una serata che guarda al presente attraverso il filtro della memoria.

LUMIERO Classe 1997, Milano zona Barona. Ascoltandolo potrebbe sembrare di aver messo sul piatto una di quelle compilation della Fonit Cetra: spiagge cantate con malinconia contagiosa, amori che rapiscono. Nico Fidenco, Paul Anka, Gino Paoli — sono solo alcuni dei riferimenti. Ma Lumiero è un giovane che ha studiato i canoni dei generi più classici per rielaborarli e dargli nuova luce, con un’anima contemporanea e attuale. Il risultato è qualcosa che suona familiare e nuovo allo stesso tempo. Come se il boom economico avesse lasciato dietro di sé non solo le cartoline della riviera, ma anche un disincanto che Lumiero raccoglie e trasforma in canzoni. A dicembre 2025 ha pubblicato “Il Primo Grande Disco Di Lumiero” (Marengo Dischi / Four Flies Records), esordio prodotto interamente da Marquis.

BALERA Il nuovo progetto new wave di Carlo Venezia, già membro della formazione irpina The Mita, alla sua prima uscita ufficiale dal vivo. Un’intensità che evoca numerosi progetti d’oltremanica e il losangelino Cold Cave.

DJSET “FUORI MODA” – Sometimes Collective a chiudere la serata.

INFORMAZIONI

Venerdì 27.03 — TRE CORPI IN UN ACQUARIO | 20:30 | Ingresso libero

Sabato 28.03 — LISCIO | 20:00 | 10€ con calice | Tessera ARCI richiesta (5€ in loco) | Prenotazione obbligatoria

Mercato Nero, Via Marino Caracciolo – Atripalda (AV)