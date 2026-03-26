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Atripalda, uomo precipita dalla Casa di Cura Santa Rita: grave 68enne

Pubblicato in data: 26/3/2026 alle ore:16:27 • Categoria: Cronaca

Dramma nelle prime ore della mattinata. Intorno alle 8:30, un uomo di 68 anni, residente a San Michele di Serino, è precipitato dal terzo piano della Casa di Cura Santa Rita di Atripalda.

Sulle cause dell’accaduto sono in corso accertamenti: al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella di una caduta accidentale, ma non si escludono ulteriori verifiche per chiarire con precisione la dinamica.

Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Atripalda, giunti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove è arrivato in condizioni critiche. Al momento non si registrano aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute.

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