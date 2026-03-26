Contrasto ai furti: i Carabinieri intercettano e bloccano in via Appia auto sospetta. Due stranieri denunciati e allontanati con Foglio di Via

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi.

Nella giornata di ieri, ad Atripalda, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo Via Appia un’autovettura con targa straniera con a bordo due individui che, alla vista della “Gazzella”, assumevano un atteggiamento sospetto.

Intimato l’“Alt”, i militari procedevano a perquisizione personale e veicolare che consentiva di accertare come il mezzo fosse radiato e munito di targa straniera contraffatta. All’interno dell’auto venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro una trentina di attrezzi atti allo scasso, abilmente occultati in un vano ricavato dietro lo stereo, nonché un bastone con testa in ferro, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e una boccetta contenente metadone.

Il veicolo e il materiale recuperato sono stati sottoposti a sequestro e i due soggetti, entrambi di origine georgiana e senza fissa dimora, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuti responsabili dei reati di uso di atto falso, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.

Inoltre, considerata l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, nei confronti degli stessi, d’intesa con gli uffici preposti della Questura di Avellino, è stata adottata la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare eventuali responsabilità in relazione ad altri reati commessi dai due soggetti.