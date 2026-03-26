  
gioved� 26 marzo 2026
Flash news:   Atripalda, uomo precipita dalla Casa di Cura Santa Rita: grave 68enne Contrasto ai furti: i Carabinieri intercettano e bloccano in via Appia auto sospetta. Due stranieri denunciati e allontanati con Foglio di Via Prima vittoria nei playoff, parla il palleggiatore Michele De Prisco Il Comune di Atripalda acquisisce la collezione del prof. Franciosi. Foto L’Unicusano Avellino Basket si ferma a Forlì Carabinieri a tutela della sicurezza pubblica: arrivano gli Opuscoli informativi Mercato Nero: Arte, Danza, Musica e Liscio nel weekend ad Atripalda L’esperta Forlì sulla strada dell’Unicusano Avellino Basket Referendum, il PD esulta: “Vince il NO, ad Atripalda oltre il 65% e alta partecipazione” Bando per il bar al Parco delle Acacie: al via la gara pubblica

L’Unicusano Avellino Basket si ferma a Forlì

Pubblicato in data: 26/3/2026 alle ore:08:36 • Categoria: Avellino Basket

Dalla trasferta sul campo dell’Unieuro Arena, l’Unicusano Avellino Basket torna a casa con uno stop, fermando così a sei la striscia di successi consecutivi. La Pallacanestro Forlì si è imposta con il punteggio di 73-71, gli irpini hanno anche avuto la possibilità di vincere la contesa, ma gli errori ai liberi e qualche possesso sbagliato hanno consegnato il successo alla squadra di casa. La partita, di fatto, si è decisa sul finale del terzo periodo, quando Aradori con 12 punti ha spaccato il match trasferendo fiducia ai compagni ed all’ambiente. Altro dato che emerge dal match sono i 42 rimbalzi di Forlì, di cui 14 offensivi, contro i 32 degli irpini.

Domenica si torna in campo a Bologna, contro la Fortitudo, palla a due al PalaDozza alle 18.00.

PRIMO QUARTO

I primi minuti di partita sono dominati dagli attacchi, con Avellino che si porta subito a condurre sul 7-10.Un paio di errori su entrambi i lati rallentano lo sviluppo della partita, ma ad approfittarne è l’Unicusano, che raggiunge il +7 (9-16) inducendo coach Martino al primo time-out della gara. Al ritorno in campo il team biancoverde incappa in qualche errore, subendo un parziale di 9-1 (18-17) e finendo il primo tempo avanti di 1, 18-19 con un canestro di Grande.

SECONDO QUARTO

I secondi dieci minuti sono combattuti, Forlì scalda le mani di Pepe ed Aradori, mentre i biancoverdi perdono la fluidità offensiva dei primi minuti di gioco. Una tripla di Chandler restituisce ad Avellino la parità, 27-27, ma Forlì replica con un parziale di 4-0 per il 31-27. Al riposo si va con l’Unicusano avanti 33-34.

TERZO QUARTO

Nei primi tre minuti di ripresa accade un po’ di tutto, con errori e contatti non sanzionati. La partita non decolla, gli irpini si affidano alle punte offensive Lewis e Mussini, mentre Forlì trova le giocate dalla lunga distanza con Harper e Bossi per il 44-42. Negli ultimi tre minuti del quarto si accende Aradori: 12 punti su 13 dell’ex Fortitudo  lanciano Forlì sul 57-49, per chiudere al trentesimo sul 59-50.

QUARTO QUARTO

Il quarto si apre con Bossi che regala il +12 (62-50) ai padroni di casa. Rande con una tripla riporta i biancoverdi a due possessi di distanza, 62-56, non riuscendo l’azione seguente a trovare il canestro del possibile -3 con Pullazi. Forlì resta sempre in controllo, ma negli ultimi 120 secondi il quintetto piccolo avellinese recupero tornando sul – 2 (72-70). Nel finale Aradori fa 0/2 dalla lunetta, mentre Grande non trova il canestro della parità con Avellino che esce sconfitta dall’Unieuro Arena 73-71.

PARZIALI: 18-19; 15-15; 26-16: 14-21

UNIEURO FORLI’: Bossi 11, Pepe 10, Harper 14, Gaspardo 9, Stephens 9, Tavernelli, Aradori 16, Masciadri, Gazzotti 1, Pinza 3.

All.: Antimo Martino

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini 7, Lewis 14, Jurkatamm, Chandler 5, Mussini 10, Grande 13, Donati, Pini 3, Pullazi 3, Dell’Agnello 14, Fresno 2

All: Di Carlo

ARBITRI

Fulvio Grappasonno di Lanciano, Claudio Berlangieri di Trezzano Sul Naviglio, Luca Bartolini di Fano

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *