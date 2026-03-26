L’Unicusano Avellino Basket si ferma a Forlì

Dalla trasferta sul campo dell’Unieuro Arena, l’Unicusano Avellino Basket torna a casa con uno stop, fermando così a sei la striscia di successi consecutivi. La Pallacanestro Forlì si è imposta con il punteggio di 73-71, gli irpini hanno anche avuto la possibilità di vincere la contesa, ma gli errori ai liberi e qualche possesso sbagliato hanno consegnato il successo alla squadra di casa. La partita, di fatto, si è decisa sul finale del terzo periodo, quando Aradori con 12 punti ha spaccato il match trasferendo fiducia ai compagni ed all’ambiente. Altro dato che emerge dal match sono i 42 rimbalzi di Forlì, di cui 14 offensivi, contro i 32 degli irpini.

Domenica si torna in campo a Bologna, contro la Fortitudo, palla a due al PalaDozza alle 18.00.

PRIMO QUARTO

I primi minuti di partita sono dominati dagli attacchi, con Avellino che si porta subito a condurre sul 7-10.Un paio di errori su entrambi i lati rallentano lo sviluppo della partita, ma ad approfittarne è l’Unicusano, che raggiunge il +7 (9-16) inducendo coach Martino al primo time-out della gara. Al ritorno in campo il team biancoverde incappa in qualche errore, subendo un parziale di 9-1 (18-17) e finendo il primo tempo avanti di 1, 18-19 con un canestro di Grande.

SECONDO QUARTO

I secondi dieci minuti sono combattuti, Forlì scalda le mani di Pepe ed Aradori, mentre i biancoverdi perdono la fluidità offensiva dei primi minuti di gioco. Una tripla di Chandler restituisce ad Avellino la parità, 27-27, ma Forlì replica con un parziale di 4-0 per il 31-27. Al riposo si va con l’Unicusano avanti 33-34.

TERZO QUARTO

Nei primi tre minuti di ripresa accade un po’ di tutto, con errori e contatti non sanzionati. La partita non decolla, gli irpini si affidano alle punte offensive Lewis e Mussini, mentre Forlì trova le giocate dalla lunga distanza con Harper e Bossi per il 44-42. Negli ultimi tre minuti del quarto si accende Aradori: 12 punti su 13 dell’ex Fortitudo lanciano Forlì sul 57-49, per chiudere al trentesimo sul 59-50.

QUARTO QUARTO

Il quarto si apre con Bossi che regala il +12 (62-50) ai padroni di casa. Rande con una tripla riporta i biancoverdi a due possessi di distanza, 62-56, non riuscendo l’azione seguente a trovare il canestro del possibile -3 con Pullazi. Forlì resta sempre in controllo, ma negli ultimi 120 secondi il quintetto piccolo avellinese recupero tornando sul – 2 (72-70). Nel finale Aradori fa 0/2 dalla lunetta, mentre Grande non trova il canestro della parità con Avellino che esce sconfitta dall’Unieuro Arena 73-71.

PARZIALI: 18-19; 15-15; 26-16: 14-21

UNIEURO FORLI’: Bossi 11, Pepe 10, Harper 14, Gaspardo 9, Stephens 9, Tavernelli, Aradori 16, Masciadri, Gazzotti 1, Pinza 3.

All.: Antimo Martino

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini 7, Lewis 14, Jurkatamm, Chandler 5, Mussini 10, Grande 13, Donati, Pini 3, Pullazi 3, Dell’Agnello 14, Fresno 2

All: Di Carlo

ARBITRI

Fulvio Grappasonno di Lanciano, Claudio Berlangieri di Trezzano Sul Naviglio, Luca Bartolini di Fano