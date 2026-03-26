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Prima vittoria nei playoff, parla il palleggiatore Michele De Prisco

Pubblicato in data: 26/3/2026 alle ore:15:00 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport

È iniziato nel migliore dei modi il percorso nei play-off per la Guancia Volley Academy, che ha conquistato una vittoria importante contro Afragola. A commentare la gara è il palleggiatore Michele De Prisco, soddisfatto per il risultato ma consapevole delle difficoltà incontrate.

“Era fondamentale partire con una vittoria in questo nuovo percorso dei play-off, che si preannuncia entusiasmante e di alto livello. Afragola si è confermata una squadra ostica, come ci aspettavamo: ordinata, con pochi errori, e infatti ci ha messo in difficoltà in diversi momenti della gara di sabato”.

De Prisco sottolinea in particolare la prova del gruppo: “Sono molto contento della prestazione della squadra, soprattutto dei più giovani. Gli under hanno dato un contributo importante e sono riusciti a esprimersi su ottimi livelli”.

Il palleggiatore parla anche della sua condizione fisica: “Vengo da circa un mese di stop a causa di un doppio infortunio e sono ancora in fase di recupero, quindi non sono al 100%. Tuttavia, penso che a breve tornerò ai miei ritmi abituali”.

Durante la sua assenza De Prisco, è stato sostituito da Cristian Converso, giovane talento del roster:

“Cristian, il nostro under, ha mostrato una grande crescita dall’inizio del percorso. Sono davvero contento delle sue prestazioni, così come di quelle di tutti i ragazzi più giovani, che stanno migliorando giorno dopo giorno grazie al lavoro di squadra, al supporto dei compagni più esperti e dello staff tecnico capeggiato dal nostro coach”.

Infine, uno sguardo alla prossima sfida: “La partita contro Volla sarà sicuramente una battaglia. I play-off sono una competizione a parte e ogni gara fa storia a sé. Veniamo da due sconfitte consecutive contro loro in regular season che hanno pesato molto, quindi sabato non sarà affatto facile per i nostri avversari”.

La Guancia Volley Academy si prepara dunque a un nuovo impegno decisivo, con l’obiettivo di continuare il proprio cammino nella fase più calda della stagione.

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