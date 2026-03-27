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Funicolare di Montevergine, dal 29 marzo riprende il servizio

Pubblicato in data: 27/3/2026 alle ore:12:46 • Categoria: Attualità

Dal 29 marzo 2026 la funicolare di Montevergine riprenderà il servizio.

L’impianto, attualmente unico collegamento tra Mercogliano e Montevergine a causa della chiusura della ex SS374, tornerà in funzione per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario in occasione delle festività pasquali.

Da domenica e fino a lunedì 6 aprile, il servizio osserverà il seguente orario: dalle ore 9:00 alle 17:15, con partenze ogni 45 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi.

La funicolare era ferma dallo scorso 29 novembre a causa di una frana che ha interrotto la viabilità di accesso al Santuario.

La ripartenza, definita nel corso dei due tavoli tecnici convocati dal Prefetto, Rosanna Riflesso, e dal Questore, Pasquale Picone, è stata autorizzata dal direttore dell’impianto, Carmine Alvino.

«In questi mesi abbiamo eseguito interventi di manutenzione programmata e verifiche straordinarie per garantire la ripresa del servizio nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e affidabilità», ha spiegato l’ingegnere Alvino.

«Abbiamo mantenuto gli impegni per consentire la riapertura della funicolare in vista delle festività pasquali. Si tratta di un segnale importante per il territorio e per il turismo religioso. È il risultato di un lavoro portato avanti in collaborazione con la Regione Campania, l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, il direttore generale per la Protezione Civile, Italo Giulivo, e tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Così diamo una risposta concreta ai cittadini e ai fedeli, che da mesi attendevano di tornare a Montevergine», ha aggiunto l’amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.

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