Al PalaDozza contro la capolista: l’Unicusano affronta la Fortitudo Bologna

Si resta in Emilia Romagna per la giornata numero trentatrè del campionato di Serie A2 OldWildWest. La formazione del presidente Lombardi calca domani pomeriggio alle 18.00 il parquet del PalaDozza di Bologna, per affrontare la Fortitudo di coach Attilio Caja. Gara dal sapore dei play-off, tra due formazioni arrivate allo sprint decisivo. Il match arriva dopo l’infrasettimanale di mercoledì, che ha visto Avellino uscire sconfitta in volata dal campo di Forlì, mentre la F scudata ha superato la Victoria Libertas Pesaro con un canestro sulla sirena di Matteo Imbró. Nel match di andata l’Unicusano Avellino Basket ha prevalso con il punteggio di 85-62.

Con il peso della stanchezza le due formazioni scenderanno in campo, la regular season è ormai agli sgoccioli, ma per le formazioni impegnate in questa lunga maratona della Serie A2 non c’è pausa. Gli irpini sanno di dover affrontare un grosso ostacolo, una squadra con taglia fisica ed esperienza, che proverà ad alzare l’intensità difensiva per impedire ai biancoverdi di esprimere la propria pallacanestro. Avellino dovrà pareggiare il livello di intensità e soprattutto dovrà mostrare pazienza, che soprattutto in questo momento rappresenta la virtù dei forti. Difensivamente dovranno essere tenuti i miss-match, perché con gli esterni la F ha un vantaggio fisico spalle a canestro. Su tutti Fantinelli può sfruttare questa caratteristica di gioco in post basso, per creare un vantaggio tecnico alla squadra. Ma anche difensivamente la prestanza fisica dell’Aquila può essere una determinante. Il giocatore di maggiore spicco è Sorokas, su cui andrà fatto un lavoro a staffetta. Gli irpini dovranno affidarsi alle iniziative degli esterni, che dovranno provare ad attaccare il canestro ed a correre in campo aperto.

L’AVVERSARIO

Il successo maturato sul campo di Pesaro ha rilanciato l’ambizione del primo posto e promozione diretta per la Fortitudo Bologna. I biancoblu saranno sostenuti dal popolo felsineo e dai fedelissimi della Fossa dei Leoni. Cinquemila appassionati desiderosi di far esplodere il palazzetto di Piazza Azzarita. Sul parquet la Fortitudo presenta una squadra con tanti giocatori che hanno calcato il parquet di massima serie ed hanno vinto il campionato. Nel corso della stagione gli infortuni sono stati tanti, quello di Moore ha certamente penalizzato la F, che rispetto alla gara di andata può contare sulla presenza di Matteo Imbrò, altro veterano. Ballottaggio, negli esterni tra l’ex Forlì Perkovic e Moore. L’americano appare in vantaggio. Negli esterni c’è anche Sarto, specialista è del tiro da fuori. Negli esterni oltre Fantinelli c’è Della Rosa, mentre uomini da combattimento sono Anumba, Guaiana e De Vico.

I NUMERI

Avellino resta il secondo attacco del campionato con 81.8 per gara, miglior realizzatore resta Jaren Lewis con 14.2 punti per partita.

Sorokas è il miglior realizzatore della Fortitudo con 17.5 punti per partita, seguito dai 16.1 di Perkovic e gli 11.6 di Alvise Sarto specialista del tiro da tre punti. Sono 77.7 i punti messi a segno dalla squadra di coach Caja, che è la quarta miglior difesa del torneo.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50. Cinema Partenio Sala 2 3,50€. Differita lunedì su Sportchannel214.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli, Moore, Sarto, Anumba, Sorokas, Della Rosa, Imbrò, Guaiana, De Vico, Moretti,

All. Caja.

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Fianco, Donati, Pini, Pullazi, Dell’Agnello, Fresno

All Di Carlo