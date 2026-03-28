  
sabato 28 marzo 2026
Flash news:   Atripalda, al via l’anno giubilare verso il Centenario dell’Incoronazione di Maria SS. del Carmelo La giornalista Cecilia Sala oggi pomeriggio alla Biblioteca Cassese: incontro con i giovani Torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato e domenica Al PalaDozza contro la capolista: l’Unicusano affronta la Fortitudo Bologna Box Pasquale Solidale firmato Scandone Avellino Funicolare di Montevergine, dal 29 marzo riprende il servizio Atripalda, uomo precipita dalla Casa di Cura Santa Rita: grave 68enne Contrasto ai furti: i Carabinieri intercettano e bloccano in via Appia auto sospetta. Due stranieri denunciati e allontanati con Foglio di Via Fondazione Sistema Irpinia a Parigi con la Regione Campania Prima vittoria nei playoff, parla il palleggiatore Michele De Prisco

Box Pasquale Solidale firmato Scandone Avellino

Pubblicato in data: 28/3/2026 alle ore:08:00 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino è orgogliosa di presentare il Box Pasquale Solidale, un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice dono: è un progetto che unisce il cuore sportivo della nostrasocietà con l’anima autentica del territorio irpino.

Questo box racchiude il meglio del Made in Irpinia, grazie al prezioso contributo dei nostri sponsor, realtà che ogni giorno valorizzano tradizione, qualità e identità locale: Polilop, Pasta Armando, Donnachiara, Magma e The Rag. Ognuno di loro porta dentro questa iniziativa non solo prodotti d’eccellenza, ma una storia fatta di passione, lavoro e radici profonde nella nostra terra.

Il vero protagonista, però, è il popolo irpino. È la nostra gente, con la sua generosità e il suo spirito solidale, a dare significato a questo progetto. Ancora una volta, Avellino dimostra di sapersi stringere attorno a un obiettivo comune, trasformando un gesto semplice in un messaggio forte di comunità e condivisione.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. È questo il valore più grande del Box Pasquale Solidale: fare squadra anche fuori dal campo, mettendo al centro le persone.

Un sentito e profondo ringraziamento va a tutti coloro che sceglieranno di aderire. Con il vostro contributo, un dono pasquale diventa un gesto di solidarietà autentica, capace di fare la differenza.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *