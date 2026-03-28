La giornalista Cecilia Sala oggi pomeriggio alla Biblioteca Cassese: incontro con i giovani

Pubblicato in data: 28/3/2026 alle ore:09:18 • Categoria: Cultura •

Questo pomeriggio, sabato 28 marzo, Atripalda ospiterà un appuntamento culturale di rilievo. Alle ore 16:00, presso la Biblioteca “L. Cassese”, sarà presente la giornalista Cecilia Sala, tra le voci più autorevoli del panorama italiano, nota per i suoi reportage dalle aree di crisi e per il podcast “Stories”. A moderare l’incontro sarà il giornalista di Domani Stefano Iannaccone, che guiderà il confronto sui temi della geopolitica internazionale e del racconto giornalistico contemporaneo. L’iniziativa rientra nel progetto “Giovani in Biblioteca” e vede il coinvolgimento del Forum dei Giovani di Atripalda, protagonista nell’organizzazione di eventi culturali rivolti soprattutto alle nuove generazioni.

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