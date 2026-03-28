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Torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato e domenica

Pubblicato in data: 28/3/2026 alle ore:09:02 • Categoria: Attualità

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 entra in vigore in Italia l’ora legale: alle 2:00 gli orologi dovranno essere spostati direttamente alle 3:00. Il cambio comporterà un’ora di sonno in meno, ma consentirà di sfruttare meglio la luce naturale nei mesi più caldi, con effetti positivi anche sui consumi energetici.

Il nuovo orario resterà in vigore per sette mesi, modificando i ritmi quotidiani: mattine più buie e serate più luminose. Il ritorno all’ora solare è previsto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando le lancette torneranno indietro di un’ora.

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