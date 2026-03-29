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Al via la Settimana Santa: attesa per la Via Crucis del Venerdì Santo ad Atripalda. Foto

Pubblicato in data: 29/3/2026 alle ore:17:29 • Categoria: Cultura

Con la Domenica delle Palme prende ufficialmente il via ad Atripalda il programma dei riti della Settimana Santa, uno dei momenti più sentiti dalla comunità della valle del Sabato.

Questa mattina, in Piazza Vittorio Veneto, si è tenuta la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione dei rami di ulivo, seguita dal corteo processionale verso la Chiesa di Sant’Ippolisto Martire e dalla celebrazione della Santa Messa.

Grande attesa, in particolare, per il tradizionale appuntamento del Venerdì Santo, il 3 aprile, quando alle ore 19:30 partirà dalla Chiesa di San Nicola da Tolentino la suggestiva Via Crucis con l’Addolorata e il Gesù morto. Un cammino carico di fede e tradizione che attraverserà le principali chiese cittadine, accompagnato dall’Incappucciato e impreziosito dalle rappresentazioni delle tre cadute e della Crocifissione.

Un evento che ogni anno richiama numerosi fedeli, confermandosi tra i momenti più intensi e partecipati della religiosità locale.

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