La Scandone Avellino supera la Miwa Cestistica Benevento per 84-58

Ancora una vittoria convincente per la Scandone Avellino, che supera la Miwa Cestistica Benevento con il punteggio di 84-58 al PalaDelMauro, facendo esplodere di entusiasmo il pubblico biancoverde. Per gli irpini si tratta dell’ottavo successo consecutivo, un filotto che consolida il secondo posto in classifica a quota 34 punti e certifica il grande momento di forma della squadra.

Protagonista assoluto della serata è Gay, autore di una prestazione dominante con 24 punti, 6 assist e 36 di valutazione: la guardia biancoverde ha guidato l’attacco con personalità e continuità,

risultando immarcabile per la difesa sannita e confermandosi leader tecnico ed emotivo del. gruppo.

Avvio di gara a ritmi contenuti al Scandone Avellino, con un primo quarto fortemente condizionato dall’intensità difensiva e da percentuali di realizzazione piuttosto basse su entrambi i fronti. Le squadre si affrontano con grande aggressività nella metà campo difensiva, sporcando linee di passaggio e contestando ogni conclusione: ne deriva una fase iniziale frammentata, caratterizzata da diversi errori al tiro e possessi poco fluidi. La Scandone Avellino trova però maggiore continuità grazie all’attivismo di Donda e Gay: proprio una tripla della guardia biancoverde genera il primo break e costringe coach Parrillo al time out. Benevento prova a reagire con Acosta e Murolo, ma Avellino mantiene il controllo del ritmo e allunga ulteriormente con Gay e Ragusa. Il primo quarto si chiude sul 23-10, con i padroni di casa già in doppia cifra di vantaggio.

Nel secondo quarto la Scandone Avellino prova ad alzare il ritmo, aumentando l’intensità offensiva e attaccando con maggiore continuità il ferro: Ragusa e Scanzi sono protagonisti di efficaci

soluzioni in penetrazione, mentre il lungo biancoverde impone la propria fisicità nel pitturato, garantendo presenza dominante a rimbalzo e nei pressi del canestro.

La Miwa Cestistica Benevento, però, resta pienamente in partita e risponde con precisione dall’arco grazie a Bongiovanni e Murolo, approfittando di spazi concessi dalla difesa avellinese.

L’inerzia cambia progressivamente e costringe coach Dell’Imperio al time out per interrompere il parziale ospite. Nonostante il tentativo di riordino, Avellino fatica nella gestione di alcuni possessi,

permettendo a Benevento di ricucire il gap. Le squadre rientrano così negli spogliatoi sul 36-29,con il divario sensibilmente ridotto e partita nuovamente aperta.

Il terzo quarto si apre con un approccio deciso della Scandone Avellino, intenzionata a ristabilire subito le distanze. Le triple di Scanzi e Gay respingono i tentativi di rientro della Miwa Cestistica

Benevento, ristabilendo un margine di sicurezza. A metà frazione è Kmetic a prendersi la scena, firmando il massimo vantaggio (+20), mentre Benevento fatica a trovare soluzioni offensive efficaci. Solo Acosta riesce a interrompere il digiuno dei sanniti. Avellino gioca con ritmo, fiducia e qualità, costruendo possessi puliti e capitalizzando con continuità: Gay è incontenibile, mentre Kmetic impone un livello atletico e tecnico superiore. Il terzo periodo si chiude così con un parziale netto e il punteggio di 61-42, a suggellare un quarto di assoluto controllo per i biancoverdi.

Nell’ultimo quarto la Scandone Avellino gestisce con lucidità il vantaggio, controllando ritmo epossessi senza concedere spazi alla rimonta. La Miwa Cestistica Benevento tenta di rientrare consoluzioni individuali, ma senza continuità offensiva. Avellino risponde con ordine e compattezza e manda sul parquet anche il giovane Galli che realizza la tripla finale: 84-58 il parziale definitivo.

Queste le dichiarazioni dell’assitant coach Iannicelli al termine della gara: “ Al di là delle otto vittorie consecutive, ciò che conta davvero è il percorso di crescita che questa squadra sta dimostrando. Il gruppo sta maturando partita dopo partita e questo è un segnale importante invista della fase decisiva della stagione, dove sarà fondamentale arrivare pronti. La vera forza è l’unità: tutti stanno dando il proprio contributo, indipendentemente dalle assenze. L’obiettivo èchiaro: non fermarsi, consolidare il secondo posto e dare continuità al lavoro svolto finora. Sono soddisfatto anche della risposta del pubblico, che ha dimostrato grande partecipazione: sarà un fattore determinante nei play off. A loro va il nostro ringraziamento per l’affetto e il sostegno che non ci hanno mai fatto mancare”.

Nel prossimo turno di sabato 8 aprile, la Scandone sarà ospite della San Paolo Ostiense Roma.

Parziali:

Tabellino: 23-10; 13-19; 25-13; 23-16

Scandone Avellino. Scanzi 13, Cioppa 2, Cantone 3, Ragusa 10, Kmetic 12, Iannicelli , Stefanini 5, Gay 24, Galli 3, Donda 10, Vitale 2

Coach Dell’Imperio

Benevento. Rianna 6, Greco, Filipovic 3, Bongiovanni 4, Iommelli 4, Acosta 14, Murolo 11, Di Febo 3, Giacomi 13, Miraglia

Coach Parrillo