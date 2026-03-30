La Giunta Spagnuolo approva lo schema di bilancio 2026-28 con un risultato presunto di amministrazione negativo pari a circa 6,48 milioni di euro

Pubblicato in data: 30/3/2026 alle ore:16:34 • Categoria: Comune, Politica •

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Paolo Spagnuolo, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, che passa ora all’esame del Consiglio comunale per il via libera definitivo. Tra i dati più rilevanti emerge un risultato presunto di amministrazione negativo pari a circa 6,48 milioni di euro, inserito però in un percorso di riequilibrio già avviato negli anni precedenti. Nonostante il disavanzo, il bilancio – secondo quanto evidenziato nella relazione finanziaria – garantisce la copertura dei servizi essenziali e la continuità degli interventi legati al PNRR. Sul fronte della prudenza contabile, sono previsti accantonamenti consistenti: oltre 1,7 milioni di euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, insieme a risorse destinate a fondo rischi contenzioso, fondo di riserva e indennità di fine mandato. Inserite anche entrate da alienazioni patrimoniali per circa 490mila euro, destinate in parte a manutenzioni straordinarie, acquisto di beni e copertura del disavanzo tecnico. 📊 Entrate stabili ma meno trasferimenti Dall’analisi della nota integrativa emerge un quadro finanziario improntato alla stabilità fiscale. Le entrate tributarie registrano un lieve incremento (+2,76%), senza modifiche alle aliquote di Imu e addizionale Irpef. A pesare è invece il calo dei trasferimenti correnti, in diminuzione di oltre il 21% rispetto al 2025 . Un dato che conferma la necessità per il Comune di fare maggiore affidamento sulle risorse proprie. ⚠️ Riscossioni, resta il nodo strutturale Uno degli aspetti più critici riguarda la capacità di riscossione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità continua ad avere un peso rilevante, soprattutto sulle entrate da sanzioni al codice della strada, dove l’accantonamento supera il 52% . Percentuali significative anche per la Tari e per altri proventi, segno che una quota consistente delle entrate accertate rischia di non tradursi in incassi effettivi. In diversi casi, infatti, il Comune ha scelto un approccio prudenziale, contabilizzando le entrate solo per cassa. 🚗 Multe e parcheggi tra le principali risorse Una parte consistente delle entrate deriva da voci legate alla gestione urbana: oltre 2 milioni di euro dalle sanzioni stradali

circa 350mila euro dai parcheggi a pagamento Risorse che finanziano prevalentemente la spesa corrente e i servizi, ma che evidenziano anche una dipendenza da entrate variabili. 🏗️ Investimenti: 2026 anno di transizione Sul fronte degli investimenti, il 2026 registra una contrazione significativa delle entrate in conto capitale (-56,66%) . Un calo legato alla tempistica dei finanziamenti, destinato però a essere compensato nel biennio successivo da un forte incremento delle risorse, anche grazie ai fondi PNRR. Tra gli interventi programmati figurano lavori di efficientamento energetico, sicurezza stradale e acquisto di mezzi per il trasporto pubblico. 🧭 Un equilibrio costruito sulla prudenza Il bilancio approvato dalla Giunta si fonda su tre direttrici principali: nessun aumento della pressione fiscale

forte prudenza nella gestione delle entrate

programmazione degli investimenti nel medio periodo Resta però il nodo strutturale della riscossione e della riduzione dei trasferimenti, che rappresentano le principali incognite per la tenuta futura dei conti. Con voto unanime, la Giunta ha approvato lo schema dichiarandolo immediatamente eseguibile. Il documento passa ora all’organo di revisione e quindi al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

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