Atripalda c’è sempre: il vessillo biancoverde sventola a Zenica per gli Azzurri

Anche Atripalda ha fatto sentire la propria presenza sugli spalti dello stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia Erzegovina, in occasione della finale playoff disputata dagli Azzurri guidati da Gennaro Gattuso. Tra le tante bandiere provenienti da ogni parte d’Italia – da Cagliari a Gela, passando per Nardò – spiccava anche quella della piccola comunità irpina.

Un simbolo che si rinnova dal 2004, quando il vessillo con il nome della città del Sabato fu portato per la prima volta da Nicodemo Del Gaizo e Arturo Binazzi. Da allora, quella bandiera accompagna la Nazionale in giro per l’Europa, diventando un segno distintivo di passione e appartenenza.

Anche a Zenica, il gruppo di tifosi atripaldesi non ha fatto mancare il proprio sostegno, confermando ancora una volta un legame forte e costante con la maglia azzurra. Una presenza discreta ma significativa, che testimonia l’amore per il calcio e per i colori nazionali.