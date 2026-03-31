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Furto in un’area di servizio della Variante 7bis sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri: tre persone assicurate alla giustizia

Pubblicato in data: 31/3/2026 alle ore:12:10 • Categoria: Cronaca

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione agli obiettivi maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi.

Grazie all’azione tempestiva di pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino e della Stazione di Atripalda, nel corso della notte è stato sventato un furto presso un’area di servizio ubicata nel comune di Pratola Serra, lungo la Strada Statale 7, dove i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al “112”.

Giunti sul posto, gli operanti hanno immediatamente fermato uno dei presunti responsabili e intercettato una station wagon che, alla vista dei Carabinieri, tentava maldestramente di darsi alla fuga, venendo tuttavia bloccata dopo un breve inseguimento.

A bordo del veicolo viaggiava una giovane coppia di coniugi.

All’esito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un flex a batteria, un passamontagna e un piede di porco.

L’autovettura, risultata priva di copertura assicurativa e condotta da persona recidiva alla guida senza patente, è stata sottoposta a sequestro unitamente al materiale rinvenuto e i tre soggetti (tutti residenti ad Avellino e già noti alle Forze dell’Ordine) assicurati alla giustizia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

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