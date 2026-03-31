  
domenica 05 aprile 2026
Flash news:   Canile di Atripalda, affidata la gestione dopo la chiusura temporanea: 24 mesi al “Parco San Vito Srl” La Ju.Vi. Cremona passa al DelMauro Notte di Pasqua, spari contro un’abitazione ad Alvanite: sei colpi esplosi, indagano i Carabinieri Il Venerdì Santo ad Atripalda: questa sera la Via Crucis con la devozione dell’Incappucciato Operatori socio-sanitari (OSS), reclutamento congiunto tra Asl Avellino e Azienda Moscati in attesa del concorso regionale AIR Campania: riapre la funicolare di Montevergine Parte il bando dell’Azienda Comunale Multiservizi di Atripalda: selezione per operai polivalenti L’Unicusano Avellino Basket pronta al riscatto con Ferraroni Ju.Vi. Cremona: scatta la prevendita Pasqua di riscatto per l’Avellino: sfida al Palermo dopo il ko con la Sampdoria Atripalda c’è sempre: il vessillo biancoverde sventola a Zenica per gli Azzurri

La Guancia Volley Academy supera Volla nel secondo turno play-off

Pubblicato in data: 31/3/2026 alle ore:09:30 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport

Prestazione di carattere e maturità per la Guancia Volley Academy che, nel secondo turno dei play-off, supera il Volley Volla al termine di una sfida intensa e combattuta, imponendosi per 3-2(25-16; 20-25; 25-19; 24-26; 15-9). Un successo di grande peso specifico, conquistato tra le mura amiche della palestra “N. Adamo” di Atripalda, gremita in ogni ordine di posto e trascinante per tutta la durata dell’incontro.

Il match ha evidenziato la solidità tecnica e mentale del gruppo guidato da coach Modica, capace di interpretare con lucidità i momenti chiave della gara. Dopo un avvio autoritario, con un primo set dominato grazie a un break costruito soprattutto dai turni al servizio dell’opposto Spera, gli atripaldesi hanno saputo mantenere alta l’intensità nei fondamentali offensivi e nella correlazione muro-difesa.

Resta tuttavia un pizzico di rammarico per l’epilogo del quarto set, quando la Guancia Volley Academy, avanti 23-20, ha subito la rimonta del Volley Volla, che ha chiuso il parziale sul 24-26 portando la gara al tie-break. Una flessione che avrebbe potuto incidere sull’inerzia psicologica del match, ma che la squadra atripaldese ha saputo prontamente assorbire.

Determinante, infatti, è stata la reazione nel quinto set: Guancia e compagni hanno ristabilito equilibrio e lucidità, imponendo ritmo e qualità di gioco fino al definitivo 15-9 che ha sancito la vittoria e la conquista di due punti preziosi.

Sul piano individuale, ottime indicazioni per coach Modica da tutto il roster. Spicca la prestazione del centrale Lombardi, autore di 17 punti e protagonista di una prova di grande efficacia dopo un periodo non particolarmente brillante. Il capitano Guancia si conferma riferimento offensivo assoluto con 30 punti, risultando decisivo nei frangenti cruciali grazie a esperienza e talento.

Fondamentale anche il contributo dell’opposto Spera (22 punti), incisivo soprattutto nel primo set con una serie di battute che ha prodotto il break determinante. Da sottolineare inoltre la qualitàdella ricezione di Monda, pressoché impeccabile, pur con qualche sporadica incertezza nella fase difensiva. Discreto anche l’apporto dei giovani Morrongiello e Rivellini.

Con questo successo, la Guancia Volley Academy si porta in vetta alla classifica con 4 punti, gli stessi di Afragola e Volla, ma in vantaggio per lo scontro diretto. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 aprile dopo la pausa pasquale, si registrerà proprio lo scontro diretto tra Volla e Afragola, mentre gli atripaldesi saranno impegnati in trasferta sul campo di Ischia, attualmente a zero punti, avendo così la ghiotta occasione di allungare in classifica tenendo presente che la prima posizione determinerà l’accesso diretto in serie B, mentre la seconda classificata avrà un’altra occasione promozione disputando uno spareggio con la squadra dell’altro girone; saranno eliminate la terza e la quarta della graduatoria.

Ad Ischia sarà comunque una gara da non sottovalutare, nonostante il ruolo di “squadra cuscinetto” nel girone, gli isolani venderanno cara la pelle in un percorso che resta ancora lungo e altamente competitivo.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *