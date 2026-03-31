La Guancia Volley Academy supera Volla nel secondo turno play-off

Prestazione di carattere e maturità per la Guancia Volley Academy che, nel secondo turno dei play-off, supera il Volley Volla al termine di una sfida intensa e combattuta, imponendosi per 3-2(25-16; 20-25; 25-19; 24-26; 15-9). Un successo di grande peso specifico, conquistato tra le mura amiche della palestra “N. Adamo” di Atripalda, gremita in ogni ordine di posto e trascinante per tutta la durata dell’incontro.

Il match ha evidenziato la solidità tecnica e mentale del gruppo guidato da coach Modica, capace di interpretare con lucidità i momenti chiave della gara. Dopo un avvio autoritario, con un primo set dominato grazie a un break costruito soprattutto dai turni al servizio dell’opposto Spera, gli atripaldesi hanno saputo mantenere alta l’intensità nei fondamentali offensivi e nella correlazione muro-difesa.

Resta tuttavia un pizzico di rammarico per l’epilogo del quarto set, quando la Guancia Volley Academy, avanti 23-20, ha subito la rimonta del Volley Volla, che ha chiuso il parziale sul 24-26 portando la gara al tie-break. Una flessione che avrebbe potuto incidere sull’inerzia psicologica del match, ma che la squadra atripaldese ha saputo prontamente assorbire.

Determinante, infatti, è stata la reazione nel quinto set: Guancia e compagni hanno ristabilito equilibrio e lucidità, imponendo ritmo e qualità di gioco fino al definitivo 15-9 che ha sancito la vittoria e la conquista di due punti preziosi.

Sul piano individuale, ottime indicazioni per coach Modica da tutto il roster. Spicca la prestazione del centrale Lombardi, autore di 17 punti e protagonista di una prova di grande efficacia dopo un periodo non particolarmente brillante. Il capitano Guancia si conferma riferimento offensivo assoluto con 30 punti, risultando decisivo nei frangenti cruciali grazie a esperienza e talento.

Fondamentale anche il contributo dell’opposto Spera (22 punti), incisivo soprattutto nel primo set con una serie di battute che ha prodotto il break determinante. Da sottolineare inoltre la qualitàdella ricezione di Monda, pressoché impeccabile, pur con qualche sporadica incertezza nella fase difensiva. Discreto anche l’apporto dei giovani Morrongiello e Rivellini.

Con questo successo, la Guancia Volley Academy si porta in vetta alla classifica con 4 punti, gli stessi di Afragola e Volla, ma in vantaggio per lo scontro diretto. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 aprile dopo la pausa pasquale, si registrerà proprio lo scontro diretto tra Volla e Afragola, mentre gli atripaldesi saranno impegnati in trasferta sul campo di Ischia, attualmente a zero punti, avendo così la ghiotta occasione di allungare in classifica tenendo presente che la prima posizione determinerà l’accesso diretto in serie B, mentre la seconda classificata avrà un’altra occasione promozione disputando uno spareggio con la squadra dell’altro girone; saranno eliminate la terza e la quarta della graduatoria.

Ad Ischia sarà comunque una gara da non sottovalutare, nonostante il ruolo di “squadra cuscinetto” nel girone, gli isolani venderanno cara la pelle in un percorso che resta ancora lungo e altamente competitivo.