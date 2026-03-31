Neve fuori stagione sul Partenio: accumuli fino a 24 cm, fiocchi anche ad Avellino

Nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2026, il massiccio del Monte Partenio è stato interessato da un intenso temporale nevoso che ha lasciato al suolo una significativa coltre bianca. Il limite delle nevicate si è abbassato ben oltre le previsioni, raggiungendo anche le quote di alta collina. Qualche fiocco è stato segnalato persino nel capoluogo irpino, Avellino.

Dati rilevanti arrivano dall’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, dove si registrano accumuli considerevoli: 22 cm presso l’osservatorio e 24 cm nell’area dell’Oasi di Pannarano, a conferma dell’intensità del fenomeno.

Le precipitazioni continueranno per gran parte della giornata odierna, martedì 31 marzo 2026, anche se è previsto un lieve rialzo della quota neve nelle prossime ore.