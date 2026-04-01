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L’Unicusano Avellino Basket pronta al riscatto con Ferraroni Ju.Vi. Cremona: scatta la prevendita

Pubblicato in data: 1/4/2026 alle ore:12:56 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma sabato 4 aprile alle ore 20.00 contro la Ferraroni Ju.Vi. Cremona, incontro valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno sono acquistabili sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti orari:

sabato: 10.00-12.00 e dalle 17.30 fino ad inizio gara

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

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