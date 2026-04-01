Parte il bando dell’Azienda Comunale Multiservizi di Atripalda: selezione per operai polivalenti

L’Azienda Comunale Multiservizi srl ha pubblicato un avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di operai polivalenti.

Il bando, emanato su disposizione dell’Amministratore unico Avv. Gianfranco Orsino, prevede inserimenti sia a tempo determinato che indeterminato, con contratti part-time o full-time, inquadrati al IV livello del CCNL Multiservizi.

La graduatoria, valida per 36 mesi, sarà composta dai primi 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto. Tra i requisiti richiesti figurano la maggiore età, il possesso della licenza media, la patente di guida di categoria B e almeno un anno di esperienza lavorativa subordinata nelle mansioni previste.

La selezione si articolerà in più fasi: una eventuale prova preselettiva, un test sulle competenze tecniche e un colloquio con prova pratica. Il punteggio complessivo terrà conto anche dell’esperienza maturata nel settore.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata entro mercoledì 8 aprile. È inoltre previsto il pagamento di una quota di partecipazione pari a 20 euro.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività affidate dall’Comune di Atripalda alla società partecipata, in particolare per il potenziamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale.

Un’opportunità concreta per chi è in cerca di occupazione nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare i servizi e garantire maggiore efficienza nelle attività operative cittadine.