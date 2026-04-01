Pasqua di riscatto per l’Avellino: sfida al Palermo dopo il ko con la Sampdoria

Pubblicato in data: 1/4/2026 alle ore:12:52 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Palermo – Avellino che verrà disputata Domenica 5 aprile 2026 alle ore 19:30 e valevole per la 33^ giornata del campionato di serie B partirà questo pomeriggio, mercoledì 1 aprile 2026, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo per un totale di 1308 posti. I residenti nella provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente titoli di accesso nel settore ospiti, solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’ U.S. Avellino 1912, come stabilito dalle Autorità di P.S. I tifosi biancoverdi potranno, dunque, acquistare soltanto i titoli d’accesso per il settore ospiti. I ticket saranno disponibili online e presso i punti vendita del circuito VivaTicket. I biglietti avranno un costo di 22,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 4 aprile 2026.

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