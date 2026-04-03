Operatori socio-sanitari (OSS), reclutamento congiunto tra Asl Avellino e Azienda Moscati in attesa del concorso regionale

Un’azione concreta e condivisa per garantire adeguata assistenza e rafforzare i servizi sanitari sul territorio. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati e l’Asl di Avellino avviano una procedura congiunta per il reclutamento di operatori socio-sanitari (OSS), in attesa dell’espletamento del concorso unico regionale.

Con la deliberazione n° 427 del 25 marzo scorso, è stato infatti indetto un avviso pubblico unificato, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di 40 incarichi a tempo determinato della durata di otto mesi. Trenta unità saranno assunte dall’Asl e 10 dall’Azienda Moscati.

Una scelta che nasce da esigenze concrete e immediate: da un lato, l’assenza di graduatorie attive per il profilo di OSS nelle aziende regionali, dall’altro, la necessità di soddisfare nell’immediato il fabbisogno di personale, anche in considerazione dell’attivazione in corso di Case e Ospedali di Comunità. È proprio su questo fronte che si inserisce la collaborazione tra le due aziende. Le Direzioni strategiche hanno condiviso un percorso comune, individuando nell’Asl Avellino l’azienda capofila per l’espletamento della procedura, con l’obiettivo di ottimizzare tempi e risorse e rispondere in modo efficace alle esigenze assistenziali.

Una collaborazione che, come evidenzia il Direttore generale dell’Asl, Maria Concetta Conte, si lega strettamente alla riorganizzazione della sanità territoriale: «L’attivazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità – spiega la manager – richiede un rafforzamento immediato delle risorse umane. Questo avviso congiunto ci consente di accompagnare concretamente lo sviluppo della nuova rete territoriale prevista dal Decreto ministeriale 77, garantendo servizi più vicini ai cittadini e una presa in carico più efficace dei bisogni di salute. La collaborazione tra aziende non è solo una scelta organizzativa, è una visione strategica per fare sistema».

In questa direzione si inserisce, dunque, anche il valore più ampio dell’iniziativa: «È una risposta concreta e tempestiva ai fabbisogni delle strutture – sottolinea il Dg dell’Azienda Moscati, Germano Perito –, ma anche un segnale chiaro: questa nuova intesa rappresenta un modello di sinergia istituzionale che va oltre la singola procedura selettiva, aprendo la strada a una gestione sempre più integrata delle risorse umane nell’Irpinia, in grado di affrontare con maggiore efficacia le criticità contingenti e le sfide future».

Il bando dell’avviso pubblico è disponibile sull’Albo Pretorio online di entrambe le Aziende, nella sezione “Avvisi e concorsi”.