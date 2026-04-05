Canile di Atripalda, affidata la gestione dopo la chiusura temporanea: 24 mesi al “Parco San Vito Srl”

Con una recente determinazione del IV Settore Urbanistica-Ambiente-SUAP, il Comune di Atripalda ha affidato il servizio di gestione, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del canile comunale di contrada Valleverde alla società Parco San Vito s.r.l., con sede a Montella. Si tratta di un affidamento diretto, possibile in base alla normativa vigente per importi inferiori a 140mila euro, dopo che diversi avvisi pubblici rivolti ad associazioni e organizzazioni del terzo settore erano andati deserti.

Il servizio avrà una durata complessiva di 24 mesi e prevede un costo totale di 138.592 euro (IVA inclusa), comprensivo sia della gestione ordinaria che degli interventi di manutenzione straordinaria della struttura. In particolare, il costo annuo per la gestione è calcolato su una presenza media di 40 cani, con una spesa giornaliera di 3 euro per animale.

Per il 2026, considerando l’avvio delle attività previsto dal primo maggio, la spesa sarà di circa 50.996 euro, mentre per il 2027 è stimato un costo di 69.296 euro. Per il 2028, infine, l’importo previsto è di 18.300 euro per gli ultimi mesi di servizio.

Alla società affidataria spetterà la completa gestione del canile: dall’accudimento quotidiano degli animali alla pulizia e disinfezione degli ambienti, fino alla gestione amministrativa delle presenze (ingressi, adozioni, decessi). Inclusi anche il servizio veterinario, con la presenza obbligatoria di un direttore sanitario almeno due giorni a settimana, e la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

L’affidamento si è reso necessario anche alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni: le precedenti procedure pubbliche non avevano attirato soggetti interessati e, inoltre, le dimissioni del direttore sanitario avevano di fatto bloccato le attività del canile, impedendo nuove entrate e adozioni.

Con questo provvedimento si conclude la gestione trentennale dell’associazione Aipa.