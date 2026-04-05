Notte di Pasqua, spari contro un’abitazione ad Alvanite: sei colpi esplosi, indagano i Carabinieri

Attimi di paura nella notte di Pasqua ad Atripalda, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione al piano terra.

L’episodio si è verificato intorno all’una in via Caduti delle Forze dell’Ordine, a Contrada Alvanite, quartiere popolare della città sulle sponde del fiume Sabato. A segnalare le deflagrazioni sono stati diversi residenti della zona, svegliati di soprassalto dai rumori.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e dell’Aliquota Operativa del Comando provinciale di Avellino, insieme ai militari della stazione di Atripalda. I militari hanno eseguito i primi rilievi, repertando i bossoli rinvenuti sull’asfalto.

Nonostante la gravità dell’azione, non si registrano feriti. Resta però alta l’attenzione degli inquirenti, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili.

Già ascoltate diverse persone, tra cui il proprietario dell’immobile colpito. Al vaglio degli investigatori più piste: dall’ipotesi di un gesto intimidatorio fino a scenari più gravi, come un possibile tentato omicidio. Massimo riserbo sulle indagini, che proseguono senza sosta.