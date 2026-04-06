Auto in fiamme nella notte sulla rotatoria di via Appia: tre giovani feriti

Auto in fiamme nella notte ad Atripalda, nei pressi della rotonda di via Appia, allo svincolo per il raccordo Avellino–Salerno. Tre giovani del posto, di 21, 22 e 23 anni, sono rimasti coinvolti in un incidente mentre rientravano da Salerno.

Per cause in corso di accertamento, la vettura è salita sulla rotonda e ha preso fuoco. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso i ragazzi sul posto e li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Le loro condizioni non destano preoccupazione: i medici hanno riscontrato contusioni non gravi e nessuno è in pericolo di vita. Sul posto anche le autorità, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.