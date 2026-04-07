Al via la prevendita in vista del match tra Avellino e Catanzaro

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Catanzaro che verrà disputato sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT.

Sarà vietata la vendita ai residenti in provincia di Catanzaro in tutti i settori dello stadio.

Costo dei biglietti

Curva Sud:

NON DISPONIBILE

Tribuna Terminio:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 32 euro

• Ridotto: 27 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne.

I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive

Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona.

I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 15:15, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Catanzaro online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari Biglietteria

La biglietteria dello Stadio “Partenio – Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 8 aprile : dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Giovedì 9 e Venerdì 10 aprile: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Sabato 11 aprile (giorno gara Avellino – Catanzaro): dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio partita;