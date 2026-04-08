L’Unicusano Avellino Basket sbanca il Taliercio e torna al successo

Al Taliercio arriva il successo dell’Unicusano Avellino Basket sulla Gemini Mestre, gli irpini violano il campo veneziano con il punteggio di 83-85. Una gara difficile e giocata senza Grande e Dell’Agnello, mentre Mestre ha dovuto fare a meno del pivot Galmarini. I biancoverdi del presidente Lombardi ritrovano il successo dopo tre stop di fila e riprendono la corsa verso la post season. Tre gli uomini in doppia cifra della squadra di coach Di Carlo: Lewis, Mussini e Chandler rispettivamente con 22, 19 e 10 punti. Decisiva ai fini del successo la lotta al rimbalzo vinta dall’Unicusano, con gli irpini che hanno conquistato 50 rimbalzi contro i 34 degli avversari, Lewis miglior rimbalzista con 13 palloni catturati.

Domenica i biancoverdi ritornano a giocare al PalaDelMauro alle 18.00, per affrontare la Crifo Wines Ruvo di Puglia

PRIMO QUARTO

Coach Di Carlo presenta delle novità in quintetto dettate anche dalle assenze: dentro Pullazi e Cicchetti, con quest’ultimo a ritrovare il campo dopo due mesi di assenza. I biancoverdi partono bene portandosi sul 3-7 e schierando dalla palla a due una difesa a zona 2-3. L’avvio di partita vede gli attacchi prevalere sulle difese, Avellino è precisa dalla lunga distanza ed al 5’ è avanti 10-15, per poi allungare sul 14-21. Il quarto si chiude cin un Mussini in crescendo ed il punteggio di 22-26 per gli i biancoverdi.

SECONDO QUARTO

Break di 4-0 in avvio per i biancoverdi, che si portano in doppia cifra di vantaggio con una schiacciata di Zerini a fissare il punteggio sul 22-32. Mestre replica con un parziale di 8-3, che permette ai veneti di ritrovarsi sul 30-35, con l’Unicusano imprecisa in fase realizzativa. Il match è equilibrato con Mestre che sembra aver preso le misure all’attacco biancoverde e ritornando sul -3 (36-39). Nel finale di primo tempo i padroni di casa riescono con Bechi ad andare al riposo avanti 46-45.

TERZO QUARTO

Bruciante il ritorno in campo dei padroni di casa, che con un parziale di 4-0 raggiungono il 50-45. A rompere il digiuno avellinese è Pullazi, che con Cicchetti restituisce la parità 50-50. Mussini e Aromando trovano conclusioni da fuori, Lewis e Knight si rispondono colpo su colpo, ma avanti è Mestre 62-58. Due liberi di Jurkatamm ridanno il vantaggio ad Avellino, 62-63. Il quarto si chiude con i biancoverdi avanti 66-69.

QUARTO QUARTO

Con quattro punti di fila di Mussini l’Unicusano si riporta sul +7 (66-73). Il momento è favorevole alla squadra di coach Gennaro Di Carlo, che con un tripla di Fresno riesce a trovare il +10 (68-78). Nel finale di gara Avellino soffre la coppia Bechi-Giordano e con qualche palla persa di troppo Mestre rientra sul 77-80. A scacciare i fantasmi è Jaren Lewis, che con un gioco da tre punti rispedisce Mestre sul -6 (77-83). Nel rocambolesco finale Mestre ha l’occasione di impattare l’incontro, ma sul tiro libero sbagliato da Knight il rimbalzo decisivo è biancoverde, per la vittoria dell’Unicusano 83-85.

GEMINI MESTRE: Bechi 14, Bonacini 10, Reggiani 2, Stewart Jr 19, Knigt 16, Bizzotto, Parravicini 2, Scarponi, Giordano, Aromando 20, Kadjividi.

All. Ferrari.

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini8, Lewis 22, Jurkatamm 7, Chandler 10, Mussini 19, Fianco, Pini, Cicchetti 7, Pullazi 7, Fresno 5

All: Di Carlo

ARBITRI: Alessandro Costa, Vincenzo Di Martino, Mirko Picchi