Nona vittoria consecutiva per la Scandone Avellino, che nella 34ª giornata espugna il Palazzetto “Claudio Spano” di Roma superando con autorità la San Paolo Ostiense per 59-77 e salendo a quota 36 punti in classifica.

Un successo che conferma lo straordinario momento di forma dei biancoverdi, trascinati ancora una volta dal solito Kmetic, protagonista con 21 punti e decisivo nei momenti chiave della gara. Fondamentale anche l’apporto di Vitale, autore di una prestazione completa e solida: il playmaker campano ha guidato la squadra con lucidità, incidendo a rimbalzo, nella produzione offensiva e nella distribuzione degli assist, senza far rimpiangere l’assenza di Gay, impegnato con la Nazionale.

La squadra di coach Dell’Imperio ha costruito il successo attraverso una manovra corale, intensità difensiva e grande efficacia dall’arco, confermandosi tra le realtà più in forma del campionato.

Avvio di gara subito vivace con la Scandone Avellino che imprime un ritmo alto sin dalle prime battute, cercando con insistenza soluzioni perimetrali. La scelta tattica degli irpini paga: il tiro da tre punti diventa l’asse portante dell’attacco ospite, con Scanzi e Kmetic particolarmente ispirati.

I due esterni trovano con continuità il fondo della retina, punendo le rotazioni difensive talvolta lente dei padroni di casa. San Paolo Ostiense prova a rispondere affidandosi alle iniziative individuali, ma fatica a costruire gioco fluido. In questo contesto emerge con decisione Paolini, vero terminale offensivo dei laziali nel primo quarto: sono suoi 10 dei 13 punti complessivi della squadra, frutto di iniziative personali e buona aggressività in uno contro uno.

La Scandone mantiene il controllo del parziale grazie a una maggiore coralità e a percentuali elevate dall’arco. Il primo quarto si chiude così sul 13-20 per gli ospiti, che capitalizzano al meglio la propria superiorità nel tiro pesante e una gestione più lucida dei possessi.

Nel secondo quarto la Scandone Avellino continua a produrre gioco con l’asse Vitale–Kmetic, con quest’ultimo protagonista finalizzando gli assist del compagno. La San Paolo Ostiense reagisce grazie alla presenza sotto canestro di Iacorossi e approfittando di alcune palle perse avversarie, tornando fino al -2. Nel momento chiave, però, i biancoverdi rispondono con Cioppa e Vitale, mentre Stefanini è preciso ai liberi. All’intervallo lungo Avellino conduce 35-42.

Nel terzo quarto la Scandone Avellino alza decisamente i giri del motore, toccando anche il +15 trascinata da un Kmetic sempre più incisivo nei momenti chiave, costringendo coach Colella al

timeout. I biancoverdi muovono bene il pallone, trovando soluzioni efficaci contro la difesa della San Paolo Ostiense e colpiscono dall’arco con Stefanini e Cantone, ampliando il divario. Cresce anche l’intensità difensiva degli irpini, che concedono poco ai padroni di casa. Il parziale si chiude sul 47-62 per la squadra di coach Dell’Imperio.

Nell’ultimo quarto la Scandone Avellino gestisce con maturità il vantaggio accumulato,

abbassando i ritmi e controllando il flusso della gara senza concedere spazi alla San Paolo Ostiense. I biancoverdi amministrano i possessi con lucidità, mantenendo saldo il margine e respingendo ogni tentativo di rientro dei padroni di casa. Il colpo definitivo arriva con la tripla di Scanzi che vale il massimo vantaggio e mette il punto esclamativo su una prova convincente.

Avellino tocca il +20 a pochi minuti dalla fine e chiude i conti sul 59-77.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Affrontavamo una squadra ostica, in cerca di punti e sostenuta da un pubblico caldo e appassionato: non era una garasemplice. I ragazzi hanno messo in campo una prestazione solida, con grande personalità e la giusta attitudine, dando continuità al nostro momento positivo. Tutti hanno dato il massimo e questo è un segnale importante anche in prospettiva futura. Faccio i complimenti alla squadra: stasera ci godiamo la vittoria, ma da domani l’attenzione sarà già rivolta alla sfida di sabato contro la Tiber Roma”

Nel prossimo turno di sabato 11 aprile, alle ore 20:30, la Scandone ospiterà la Tiber Basket Roma.

Parziali: 13-20; 22-22; 12-20; 12-15

Tabellino

San Paolo Ostiense. Giannotti, Loi 9, Terrasini, Mugnaioli 3, Amanti 8, Cecchini 8, Iacorossi 10, Paolini 16, Marchisio 5, Orsano, Vrancianu, Vettor

Coach Colella

Scandone Avellino. Scanzi 11, Cioppa 7, Cantone 3, Ragusa 6, Kmetic 21, Iannicelli , Duranti 6, Stefanini 10, Donda 2, Vitale 11

Coach Dell’Imperio