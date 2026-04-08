Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda, tre indagati per tentato omicidio

Spari nella notte di Pasqua contro due abitazioni di contrada Alvanite, ad Atripalda: tre persone sono attualmente indagate per tentato omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, sono in corso per ricostruire con esattezza dinamica e responsabilità.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei Carabinieri, sarebbero stati esplosi undici colpi: sei indirizzati verso una prima abitazione e altri cinque contro una seconda. Un episodio che, stando alle prime ipotesi investigative, potrebbe inserirsi in un contesto di tensioni pregresse tra giovani del posto.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati alcuni smartphone e un’arma ritenuta compatibile con quella utilizzata durante la sparatoria. Due degli indagati sono assistiti dall’avvocato Alfonso Maria Chieffo, mentre il terzo è difeso dall’avvocato Assia Iannaccone.

Gli inquirenti proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto e definire il quadro delle responsabilità.