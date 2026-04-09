Atletica, Atripalda capitale regionale dei 10 km: “L’Irpinia Corre” ospiterà il Campionato Campano 2026

Atripalda si prepara a diventare il cuore dell’atletica campana. La Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Campania ha ufficialmente assegnato all’ASD Irpinia Corre l’organizzazione dei Campionati Regionali Individuali e di Società Master sulla distanza dei 10 km per il 2026.

La competizione si svolgerà il prossimo 10 maggio 2026, all’interno della XIV edizione de “L’Irpinia Corre”, gara nazionale di livello bronze già punto di riferimento nel calendario podistico del sud Italia.

La competizione, organizzata dall’ASD L’Irpinia Corre guidata dal presidente Gianni Solimene, è inserita come da tradizione nel calendario nazionale FIDAL ed è aperta agli atleti tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (EPS). La manifestazione, organizzata con il Comune di Atripalda, gode del patrocinio della Provincia di Avellino, del CONI, della FIDAL e dell’US ACLI, a conferma del suo valore sportivo e istituzionale.

Il percorso, omologato sulla distanza dei 10 km, attraverserà il cuore della città del Sabato, offrendo un tracciato veloce e coinvolgente, capace di coniugare competizione, partecipazione e valorizzazione del territorio.

La comunicazione ufficiale, firmata dal presidente regionale Prof. Bruno Fabozzi, sancisce un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli anni dall’associazione irpina, premiando la capacità organizzativa e la crescente rilevanza dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ASD Irpinia Corre, Gianni Solimene:

«È un risultato che ci riempie di orgoglio e che premia il lavoro di tutta la nostra squadra. Ospitare un Campionato Regionale significa assumersi una responsabilità importante, ma anche offrire al territorio una vetrina prestigiosa. Atripalda e l’Irpinia saranno protagoniste di una giornata di grande sport, con atleti provenienti da tutta la Campania. Lavoreremo per garantire un’organizzazione all’altezza e per rendere questa edizione de “L’Irpinia Corre” ancora più partecipata e coinvolgente».

L’appuntamento del 10 maggio si annuncia dunque come uno degli eventi sportivi più rilevanti della stagione regionale, capace di coniugare agonismo, partecipazione e promozione del territorio. È possibile iscriversi alla gara sul portale GarePodistiche.com fino alle ore 22 del 6 maggio.