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Unicusano Avellino Basket: il rush finale inizia contro Ruvo di Puglia

Pubblicato in data: 11/4/2026 alle ore:15:22 • Categoria: Avellino Basket

Tre giornate al termine del campionato di Serie A2 OldWildWest, al PalaDelMauro di Avellino l’Unicusano ospita domani alle 18.00 la CrifoWines Ruvo di Puglia. Il match arriva a conclusione di un’altra settimana intensa, in cui gli irpini hanno affrontato prima Cremona e poi la sfida infrasettimanale sul campo di Mestre, dove la squadra di coach Di Carlo pur con assenze importnati ha ritrovato il successo.Per Ruvo di Puglia giornate amare con la sconfitta di Torino ed il ko subito in casa contro Cividale con il punteggio di 73-95. Per la formazione biancoverde un avversario da non sottovalutare, che venderà cara la pelle avendo ancora chance di salvezza. I pugliesi all’andata si imposero con il punteggio di74-67 e stasera saranno accompagnati da un nutrito pubblico biancoblu. Arbitri del match Marco Barbiero, Antonio Giunta, Filippo Giovagnini.

Avellino ha la necessità di continuare a vincere sul proprio parquet, perché se è vero che Ruvo ha bisogno di punti per sistemare la sua classifica e sperare nella permenenza in Serie A2, gli irpini restano in lizza per il miglior posizionamento possibile in postseason e soprattutto per un biglietto da staccare però playoff . Sulla carta i biancoverdi hanno maggiore esperienza, talento e fisicità, ma un ingrediente fondamentale è anche la voglia di vincere. L’approccio alla partita sarà fondamentale per indirizzare il match, una gara che gli irpini dovranno incanalare sui propri binari con l’ausilio della difesa, mettendo da parte le difficoltà caratterizzate dalle assenze. Smith e Pierre Brooks sono i giocatori da osservare con attenzione, gli elementi di maggiore spessore.

L’AVVERSARIO

A guidare in panchina la formazione pugliese è Stefano Rajola. Da allenatore non ha perso la sua capacità di dispensare basket, il ruolo è diverso, ma resta un regista nell’anima e guida i suoi ragazzi come faceva in campo da giocatore. Ha allestito un roster allenabile, con diverse pedine dell’anno passato alle quali ha aggiunto due americani proliferi, con Smith giunto a campionato in corso, Anumba e Nikolic. Giocatore interessante è Miccoli, giovane ed autore di qualche prezioso exploit nel corso di questa stagione agonistica. Dalla panchina si alzano Reale, l’esperto Musso ed il lungo ex Scafati Ulaneo. I pugliesi si sono tolti delle soddisfazioni in stagione, hanno vinto partite importanti anche con avversari più blasonati ed ora sono alla ricerca di una salvezza, che la formazione biancoblu meriterebbe per l’impegno profuso in quest’anno confermando la categoria.

I NUMERI

Jaren Lewis è mister doppia doppia per la squadra di coach Di Carlo. L’americano è reduce dai 22 punti e 14 rimbalzi contro Mestre, per una media di 14.3 punti e 6.9 rimbalzi. Avellino realizza 81.0 punti per gara e cattura 35.2 rimbalzi di media. Sono 76.5 i punti di media realizzati dalla formazione pugliese, con il 52.0% da due, il 34.0% da tre ed il 72.0% ai liberi. 34.4 sono i rimbalzi catturati di media dalla squadra di Raiola, che ha in Borra il miglior rimbalzista e nei due americani i migliori realizzatori. Pierre Brooks realizza 16.7 punti per gara, mentre quelli di Smith sono 15.1.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50. Differita Sportchannel214

 UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Chandler, Mussini, Grande, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno

All. Di Carlo

RUVO DI PUGLIA: Smith, Brooks II, Miccoli, Ulaneo, Anumba, Musso, Nikolic, Jerkovic, Reale, Di Zanni.

All. Rajola.

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