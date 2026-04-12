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Iannarilli eroe al Partenio-Lombardi: pari al fotofinish contro il Catanzaro

Pubblicato in data: 12/4/2026 alle ore:09:02 • Categoria: Avellino Calcio

Un finale clamoroso al Partenio-Lombardi: il portiere biancoverde trova il gol del pareggio nei secondi finali e regala un punto prezioso ai lupi.

L’Avellino riacciuffa così un pari all’ultimo respiro grazie al suo portiere.

È Iannarilli l’eroe di giornata, con il gol che vale un punto pesantissimo contro un Catanzaro cinico, a segno con Iemmello su palla inattiva.

Classifica in movimento, ora testa allo scontro diretto di sabato sul campo del Mantova.

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