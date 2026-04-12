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Polizia di Stato, 174 anni al Teatro Gesualdo: Avellino tra istituzioni e cittadini. Foto

Pubblicato in data: 12/4/2026 alle ore:15:50 • Categoria: Cronaca

Avellino ha celebrato ieri mattina il 174° anniversario della Polizia di Stato in un Teatro Carlo Gesualdo gremito, segno di una partecipazione che va oltre la formalità istituzionale. Non una semplice cerimonia, ma un momento di incontro tra divisa e comunità, reso ancora più significativo dall’ingresso libero.

Sul palco, la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili, con la partecipazione del soprano Martina Paciotti, ha accompagnato una mattinata scandita da musica e riflessione. All’esterno, gli stand espositivi con mezzi storici e tecnologie operative hanno permesso ai presenti di conoscere da vicino il lavoro quotidiano degli agenti, in un clima di dialogo diretto e senza filtri.

A presenziare la cerimonia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti agli agenti della questura di Avellino, guidata dal dottore Pasquale Picone , distintisi in servizio.

Un passaggio particolarmente significativo è stato il ricordo dei 2.555 caduti della Polizia di Stato, numero che restituisce il peso umano di un impegno quotidiano spesso silenzioso ma fondamentale.

La celebrazione al Gesualdo si è così trasformata in qualcosa di più di una ricorrenza: un’occasione concreta per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio, in un tempo in cui la sicurezza si misura anche nella fiducia reciproca tra cittadini e Stato.

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