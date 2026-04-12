Unicusano Avellino Basket travolgente: battuta Ruvo di Puglia 88-61

Nel match della trentaseiesima giornata l’Unicusano Avellino Basket ha trovato il successo contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 88-61. Una partita non facile per i biancoverdi, ancora una volta la squadra di coach Di Carlo ha dovuto fare a meno di Alessandro Grande oltre a Giacomo Dell’Agnello. Entrambi hanno sostenuto i compagni da bordocampo. Il match è stato condotto dall’Unicusano per tutti i 40 minuti, per la soddisfazione di coach Di Carlo. “Volevamo tornare a vincere in casa davanti al nostro pubblico – dichiara il tecnico avellinese – sono contento della prestazione di tutti e dobbiamo proseguire su questa strada. Felice per la continuità di Lewis e le prestazioni di Chandler e Pullazi”.

PRIMO QUARTO

Partita viva sin dall’inizio con Avellino che tenta di attaccare spalle a canestro con Lewis per prendere vantaggio, mentre Ruvo trova punti in campo aperto. Al quinto Avellino e avanti 13-9. L’Unicusano con Lewis e Mussini si porta a condurre 20-13 e coach Raiola chiama time-out. Con un canestro di Pini gli irpini raggiungono il 25-15 ed il primo quarto terminerà sul punteggio di 27-19.

SECONDO QUARTO

Avellino prosegue con la sua aggressività difensiva nel secondo quarto ed assieme alla precisione di Jurkatamm ed all’energia di Fresno gli irpini toccano il +13 (32-19). L’Unicusano é in controllo del gioco, ma Ruvo non molla e con un break di 9-2 i pugliesi si riportano prima sul – 5 (38-33). Si va al riposo con Avellino avanti 41-33.

TERZO QUARTO

In apertura un parziale di Avellino di 11-3 consente alla squadra di casa di tornare avanti 52-38, grazie alle giocate di Chandler, Pullazi e Lewis. Avellino tocca il +18 (62-44). Il quarto si chiude con gli irpini avanti 67-46 con Chandler trascinatore.

QUARTO QUARTO

L’Unicusano gioca l’ultimo con fiducia e la certezza del risultato raggiungendo il +23 (76-53). Coach Di Carlo che dà spazio a tutti i suoi effettivi. Il match termina con gli irpini vittoriosi 88-71.

Unicusano Avellino Basket – Crifo Wines Ruvo di Puglia 88-61 (27-19, 14-14, 26-13, 21-15)

Unicusano Avellino Basket: John watson Chandler iii 23 (6/7, 3/6), Jaren Lewis 22 (6/11, 2/4), Rei Pullazi 8 (0/2, 2/3), Alexander Cicchetti 8 (3/4, 0/0), Federico Mussini 7 (1/3, 1/5), Lucas Fresno 7 (2/3, 1/1), Giovanni Pini 6 (3/4, 0/1), Mikk Jurkatamm 5 (0/0, 1/2), Giacomo Donati 2 (1/3, 0/0), Andrea Zerini 0 (0/0, 0/0)

All. Gennaro Di Carlo

Tiri liberi: 14 / 15 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Rei Pullazi 7) – Assist: 20 (Federico Mussini 7)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Pierre Brooks ii 15 (4/7, 2/6), Jacopo Borra 12 (4/6, 0/0), Bernardo Musso 9 (3/5, 1/2), Samuele Miccoli 8 (4/5, 0/2), Mihajlo Jerkovic 5 (1/1, 1/3), Russ Smith 4 (1/6, 0/2), Scott Ulaneo 4 (2/3, 0/0), Micheal Anumba 2 (1/3, 0/1), Aleksa Nikolic 2 (1/1, 0/0), Thomas Reale 0 (0/4, 0/1), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

All. Stefano Rajola

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 24 7 + 17 (Jacopo Borra 8) – Assist: 16 (Micheal Anumba 5)