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Duo Chaminade conquista La Valletta: successo internazionale per le musiciste irpine

Pubblicato in data: 13/4/2026 alle ore:23:46 • Categoria: Cultura

Sabato 11 aprile il Duo Chaminade costituito dalla pianista Antonella De Vinco e dalla flautista Caterina D’Amore si è esibito presso il prestigioso Istituto Italiano di Cultura de La Valletta riscuotendo grande successo di pubblico.

L’evento, dal titolo Fantasia italiana e donne nel pentagramma, è stato organizzato in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Malta.Le 2 artiste, accolte da calorosi applausi, hanno eseguito brani di Beach, Gershwin,brielaborazioni originali di famosi temi di Rota, Morricone e variazioni virtuosistiche di note melodie napoletane.

Le musiciste sono state ringraziate personalmente dall’ambasciatrice italiana Valentina Setta, profondamente emozionata dalla performance che ha messo in risalto la sensibilità e la bravura delle stesse e che ha offerto una preziosa opportunità di conoscenza del repertorio italiano.Grande plauso va alle musiciste irpine, in particolare ad Antonella De Vinco impegnata anche nella direzione artistica della Associazione Musicale Internazionale Arturo Toscanini, che ancora una volta hanno contribuito a valorizzare e dare grande visibilità al genius loci del nostro territorio proiettandolo in una vetrina internazionale di grande importanza.

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