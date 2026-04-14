Frode informatica e accesso abusivo a sistema telematico: 10 condanne dalla denuncia di un 64enne atripaldese

A seguito del rinvio a giudizio ad opera del Giudice per L’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, dott.ssa Gabriella Logozzo, avvenuto in data 17 giugno 2024, dieci persone tutte residenti tra Ercolano, Pompei e Torre Annunziata sono state condannate dal Giudice De Simone del Tribunale Penale di Torre Annunziata alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di accesso abusivo a sistemi telematici di istituti di credito e frode informatica. Le indagini che hanno consentito di individuare tale organizzazione criminale sono partite a seguito della denuncia presentata nel 2019 dall’avv. Sabino Rotondi, legale di fiducia di un uomo di 64 anni di Atripalda. I sodali dell’associazione intervenivano senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza consistente nel sistema di identificazione user e password connessi ai conti correnti accesi presso la BNL di Novara. Nel settembre 2019 da uno di questi conti correnti fu trasferita fraudolentemente, attraverso due transazioni avvenute lo stesso giorno, la somma di 9mila euro circa per ricaricare una carta di credito prepagata intestata al 64enne a sua insaputa; quindi successivamente attraverso il circuito POS Contactless fu utilizzata l’indicata carta di credito dell’atripaldese per effettuare n. 7 transazioni per l’acquisto di n.44 carte di credito paysafe dell’importo di € 100,00 cadauna il prezzo totale di € 4400,00 presso il centro Carrefour sito in Pompei. L’atripaldese si è costituito parte civile nel processo nei confronti di un solo imputato e gli è stato riconosciuto il danno subito che sarà quantificato però in sede civile.