Ripulito l’anfiteatro della villa comunale: individuati i vandali

Ripuliti i muri dell’anfiteatro della villa comunale di Atripalda. Dopo i recenti atti vandalici, lo spazio pubblico è stato completamente ripristinato, restituendo decoro a uno dei luoghi simbolo della città. A darne notizia è il sindaco Paolo Spagnuolo, che ha voluto sottolineare il lavoro svolto dalla Polizia Municipale e la scelta adottata nei confronti dei responsabili.

“Oggi i muri dell’anfiteatro della nostra villa comunale sono tornati puliti. Nessuna scritta, nessuno sfregio, solo la bellezza di uno spazio che appartiene a tutti noi”, afferma il primo cittadino, evidenziando il valore collettivo del bene recuperato.

Determinante, per arrivare in tempi rapidi all’individuazione degli autori, è stato l’utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadino. “Ci tengo a ringraziare pubblicamente il Comandante della nostra Polizia Municipale, Soccorso De Pascale, e gli agenti che lo hanno coadiuvato nelle indagini. Grazie all’utilizzo fondamentale delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare rapidamente gli autori dei recenti atti vandalici”, prosegue Spagnuolo.

Una volta identificati i responsabili, tutti giovani, l’amministrazione ha scelto una linea improntata al senso di responsabilità piuttosto che alla mera esposizione mediatica.